Jaime Camil confirma que dará vida a don Vicente Fernández en su serie biográfica

En medio de la crisis de salud que enfrenta don Vicente Fernández comenzaron las grabaciones de la que será su serie biográfica, un proyecto que la familia confirmó a Ventaneando y del que se dieron pocos detalles. Después de semanas de especulaciones, respecto a quién sería el actor que se encargaría de dar vida al Charro de Huentitán, esta tarde, el protagonista, sorprendió con el anuncio. Orgulloso de ser el encargado de interpretar al cantante, esta tarde, Jaime Camil reveló la primera imagen caracterizado de don Vicente con quien, a decir de paso, sí guarda un increíble parecido. Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor de Jane the Virgin, reveló esta información que, de inmediato, se viralizó.

Sin agregar ningún texto, Jaime compartió un comparativo de don Vicente y de él caracterizado como su personaje, una publicación que generó más de 30 mil likes, en medio de una hora y reacciones de otros famosos como David Bisbal quien comentó: “¡Brutal!”, haciendo referencia al parecido que Camil consiguió con la caracterización. Minutos más tarde, el actor hizo oficial esta noticia publicando un comunicado de prensa en el que expresó lo importante que es para él aceptar el gran reto de dar vida al Charro de Huentitán, pues, además de admirar sus canciones, sostiene una estrecha amistad con la familia, sobre todo, con los hijos del cantante.

Con mucho respeto al cantante, Jaime escribió: “Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, Chente, es el más grande ídolo de México y exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, esto es: Con un profundo mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histriónica (biográfica, personal y sobre todo emotiva), a título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional”, se lee en la primera parte del mensaje donde el mexicano dio a conocer que esta será una producción conjunta entre Caracol Tv y Netflix.

Jaime continuó resaltando la cercana relación que tiene con los Fernández: “Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos”. Sobre la historia del cantante, explicó: “Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él, se ha vuelto complicado contener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones”, se lee en otra parte del comunicado.

Don Vicente, uno de los más grandes de México

Jaime tiene muy claro el nivel de don Vicente, razón por la que le llena de orgullo formar parte de esta historia: “El impacto cultural y social que tiene esta figura es, sin duda, inmensurable. Vicente Fernández es el símbolo que representa a México en la música ranchera en todo el mundo. El honor y privilegio de poder interpretarlo no tiene precio. Nadie nunca podrá ser, igualar o replicar el gran Vicente Fernández, pero, con las herramientas de mi profesión, la asesoría constante e invaluable que la familia Fernández nos otorga día a día, los entrañables libretos, la producción de Harold Sánchez, el equipo de Dirección y coaches actorales, el valor y liderazgo de Caracol Televisión y Netflix, la licencia creativa de poder hacer una apreciación artística de un personaje irrepetible y mítico, si Dios quiere, esperamos que los millones de fans de el Charro de Huentitán, El Rey de la Música Ranchera, El ídolo de México, Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca”, se lee al final del documento.