Inspirada, Geraldine Bazán posa guapísima desde París

Si algo ama Geraldine Bazán es viajar por el mundo, sobre todo a uno de sus destinos predilectos, Europa. Por tal motivo, la actriz ha volado hasta el Viejo Continente para disfrutar de unos días espectaculares, primero por España y ahora en Francia, una escapada de la que ha compartido algunos detalles a través de las fotografías en las que ha posado guapísima. Lo cierto es que la intérprete atraviesa por uno de sus mejores momentos, pues no solo ha tenido el privilegio de hacer de este otoño una de las épocas más inolvidables, sino que también se encuentra enamorada y celebrando al máximo cada uno de sus logros profesionales. Así mismo, se siente muy orgullosa de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes se han convertido en sus mejores cómplices.

Fue hace unos días cuando Geraldine sorprendió a sus fans al publicar las primeras imágenes de su itinerario, esta vez al posar desde las calles de Segovia, en España, en donde aprovechó para hacer turismo y recorrer algunos sitios de la zona de comercios. Para esta ocasión, en la que aparece acompañada de un par de amigas, lució una falda blanca con lunares negros y una abertura en la pierna, misma que combinó con un crop top negro de mangas. “Érase una vez en Segovia”, escribió, regalando al mismo tiempo los mejores ángulos de su paso por esa bella ciudad, para luego trasladarse a Sevilla.

Por supuesto, el paso de Geraldine por Europa también ha incluido otro fascinante destino, nada más y nada menos que la ciudad de París, desde donde ha compartido las más recientes postales en las cuales se ha dejado ver totalmente inspirada y dando una lección de estilo a todos sus fanáticos. En las fotos, la protagonista de telenovelas también posa a orillas de Río Sena, con la Torre Eiffel como telón de fondo, enfundada en un vestido rojo que resalta su escultural figura, mismo que complementó con una glamurosa chamarra de mezclilla y unos tenis plateados. “Te quiero”, escribió al pie del álbum de fotos, sin decir más hasta el momento.

Enamorada y feliz

Meses atrás, Geraldine acaparó toda la atención al dar las primeras pistas de su romance, el cual poco tiempo después ella misma conformó. Gracias a la primera foto que compartió con su galán, fue que sus fans pudieron saber que su nuevo novio es el empresario Luis Gerardo Murillo, aunque ella ha preferido reservarse los detalles. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo recientemente al asistir como invitada al programa de YouTube, Pinky Promise. En ese espacio, también reveló si le gustaría o no volver a casarse. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó en entrevista con el programa televisivo Sale el sol.

Eso sí, la intérprete ha sido muy directa al referirse a las razones que ha tenido para no hablar de su novio frente a las cámaras, una regla que ha seguido al pie de la letra. La verdad es que, sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces es un poco respetar, ¿cómo se podría decir, cuando no eres conocido?, respetar eso. Creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta, me gusta muchísimo…”, dijo sonriente.

