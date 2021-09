¿Quiere nietos? ‘El Güero Castro se confiesa y revela si ya quiere ser abuelo

Desde hace dos años, Cupido flechó a Sofía Castro y a Pablo Bernot, la joven pareja que, el pasado 7 de septiembre, celebró su segundo aniversario de amor. La felicidad de los novios es tan grande que la familia de ambos es partícipe de su historia, razón por la cual José Alberto El Güero Castro, papá de la actriz, fue cuestionado recientemente sobre si tiene deseos de que su hija lo convierta en abuelo próximamente. Feliz por el momento que está atravesando su primogénita, el productor fue muy prudente a la hora de hablar de la relación de su hija. Con la misma discreción que respondió los cuestionamientos relacionados con Sofía, el hermano de Verónica Castro, también fue cauteloso a la hora de hablar sobre su exesposa, Angélica Rivera y su regreso a la actuación.

En medio del éxito que está teniendo La Desalmada, proyecto que comanda, El Güero Castro fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México donde, entre otras cosas, lo cuestionaron sobre si será él el productor con el que Angélica Rivera volverá a la pantalla chica: “Yo creo que el hecho de que ella regrese es muy importante, para ella y para su carrera, yo creo que debe regresar con un buen proyecto, digo, si yo tuviera el proyecto, encantado de la vida de hacerlo, ella es una gran actriz, una gran profesional y sería maravilloso”. Sobre este tema, aseguró que no ha podido platicar con su ex sobre sus planes profesionales a futuro: “No he tenido la cercanía, ni el contacto para hacerlo, pero yo espero, que más adelante ella lo decida”, explicó.

En otro tema, los reporteros quisieron saber si está listo para debutar en la faceta de abuelo, un papel que cada día se ve más cerca pues, al menos, su primogénita, sostiene una relación muy formal con Pablo Bernot: “Cuando me toque (ser abuelo) yo con mucho gusto lo haré”, comentó entre risas el productor. Lo que sí confirmó es que su primogénita se encuentra disfrutando de una de las etapas más especiales de su vida, pues además del éxito profesional, también está experimentado el amor en su máxima expresión: “Mi Sofi está muy contenta y yo más, el chiste es verlas contentas y a todos bien”, comentó el papá de las 3 hijas de la exPrimera Dama, Angélica Rivera.

El productor está tan feliz con la relación de su hija mayor que compartió con Pablo durante las vacaciones de verano que tuvo con sus hijas en la Riviera Francesa, destino al que también acudió el novio de Sofía quien, se sabe, no sólo la ha conquistado a ella, sino que también al resto de su familia: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, comentó hace unos meses la actriz, en entrevista con Ventaneando, programa donde se confesó muy emocionada e ilusionada con el hermana del empresario Francisco Bernot, con quien comenzó a salir en 2019, luego de años de conocerse.

¿Será el padre de la novia?

Aunque es muy prematuro pensar en hijos, entre Sofía Castro y Pablo Bernot, la pareja ha sido cuestionada sobre si, en un futuro a corto plazo, tiene planes de llegar al altar. En ese sentido, Sofía admitió que sí, que desde que era una niña, siempre ha anhelado con el día que camine al altar del brazo de su papá: “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”, confesó la actriz al programa comandado por Pati Chapoy. En aquella charla, Sofía reconoció que la posibilidad de casarse surgió debido a que sostienen una relación a distancia: “Sí hay planes de boda, porque ya lo hemos platicado (…) Vamos a cumplir dos años y obviamente cuando estás con alguien y va fluyendo mucho la relación y van surgiendo planes, obviamente es algo que se platica”, puntualizó en aquella ocasión.