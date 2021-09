Se ha estrenado el trailer oficial de la última temporada de Luis Miguel, La Serie

El estreno de la última temporada de Luis Miguel, La Serie se acerca, por tal motivo ha salido a la luz el trailer de esta entrega en la que se revelarán más misterios en torno a la vida de El Sol, quien en su etapa adulta no solo enfrenta una serie de acontecimientos que ponen en jaque su carrera, sino que también vive un apasionado romance con Mariah Carey, quien será personificada por Jade Ewen, según muestra el avance que ha generado mucha expectativa entre los fanáticos de esta exitosa producción. Por otro lado, ha llamado la atención el regreso del personaje de Luisito Rey, interpretado por Óscar Jaenada, quien aparecerá entre los recuerdos de un Luis Miguel niño, que evoca los importantes consejos de su padre durante los primeros años de su carrera.

El trailer, que fue presentado por Netflix este 29 de septiembre, inicia con Luis Miguel durante la época en que interpretó acompañado de mariachi, para luego abordar su noviazgo con Carey, una de las etapas de mayor interés mediático en su momento. Cabe destacar que a lo largo de poco más de dos minutos también reaparece Alex, su hermano, personaje que en esta ocasión es llevado por Sebastián Zurita. Así, se exponen parte de los momentos más intricados en la vida de Micky como adulto, involucrado de lleno en una exitosa carrera sobre los escenarios que discurre a la par de sus constantes problemas financieros, tanto así que se encuentra a punto de irse a la quiebra, según retrata este previo que ha despertado la curiosidad entre los seguidores.

Sin duda, esta entrega que ha sido anunciada como la conclusión de la historia, también retratará parte de los instantes más dramáticos en la vida de El Sol, como cuando es llevado bajo arresto, de a cuerdo con una de las escenas mostradas en este clip musicalizado con su versión de La Bikina, uno de los grandes éxitos del ídolo musical que ha logrado cautivar con su talento a varias generaciones. Por supuesto, este lanzamiento también incluye un vistazo de cómo fue que sus amigos lograron apoyarlo en uno de sus momentos más críticos, al proponerle una idea que le daría un giro definitivo a su vida, esto con el lanzamiento de una serie inspirada en su propia historia.

Luis Miguel, La Serie, será estrenada en Netflix el próximo 28 de octubre con un elenco que también incluye las participaciones de Carlos Ponce, como Miguel; Alejandra Ambrosi, con el papel de Karla; Miguel Rodarte como Daniel; Plutarco Haza que será Humberto y Antonio Mauri como Julián. Por otro lado se sabe que Mauricio Abad será Sergio en su etapa adulta, de acuerdo con lo revelado por la producción apenas el pasado 26 de agosto. “Bienvenidos. Luis Miguel, La Serie”, escribió Diego Boneta en sus redes sociales, quien por cierto ha sido caracterizado para realizar el papel de Luis Miguel adulto, un trabajo que le ha merecido todo el reconocimiento por parte del público.

Lo que no se verá en Luis Miguel, La Serie

Como bien se había anticipado, el capítulo del romance de Luis Miguel con Aracely Arámbula no será incluido en la parte final de esta producción, luego de que la actriz pusiera en marcha una serie de procedimientos legales para proteger el uso de su imagen, según fue detallado por el abogado de la actriz, Guillermo Pous, en su momento. “No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta. La intención firme de la señora Arámbula, desde un principio, cuando se le acercó la productora fue: ‘No me interesa participar y mucho menos que se explote mi imagen’. Como lo dice en su comunicado, es una etapa personal, íntima, privada la cual no quiero que se ventile…”, dijo para Ventaneando a mediados de abril.