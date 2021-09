Tras su boda de ensueño, Altair Jarabo ¿ya tiene planes de escribirle a la cigüeña?

A un mes de convertirse en una de las novias más destacadas del 2021, Altair Jarabo tuvo un breve encuentro con la prensa, en México, país donde se encuentra en compañía de su esposo, Fréderic García, con quien se casó el pasado 16 de agosto en un castillo ubicado al sur de París. Luego de su boda de ensueño, la actriz se encuentra en nuestro país buscando una nueva oportunidad laboral pues, tal como lo ha dicho en varias entrevistas, su nuevo papel de mujer casada no interferirá en su carrera profesional y está lista para regresar a la actuación, un plan que tiene para finales de este año o principios del próximo.

Más sincera que nunca, Altair concedió una entrevista a Ventaneando durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, una conversación que aprovechó para dejar claro que, en sus planes a corto plazo está retomar su agenda laboral: “Por supuesto que sí, claro que quiero seguir trabajando, tengo más ganas que nunca y de eso se trata, yo quisiera trabajar esta última parte del año o a principios del otro, pero claro que sí, que bueno que lo preguntes, porque cero está en mis planes retirarme”, comentó. La actriz puntualizó dónde residirá tras su matrimonio: “Tengo un pie aquí, un pie allá, pero México es mi hogar”.

Incluso, la actriz, ya tiene un plan de vida para cuando regrese a la actuación: “El asunto sería vivir en México, mientras trabajo y, mientras no, en Francia”. Altair también respondió si, entre sus planes a corto plazo está escribirle a la cigüeña, a lo que respondió: “Por el momento, eso sí, te garantizo, que tendrá que esperar. No siento el llamado de la naturaleza, aún, pero cuando venga habrá que escucharlo”, explicó. Sobre este tema, la actriz ya había dado detalles hace unas semanas, durante una entrevista con People en Español: “Frederic sabe que será un proceso juntos y él lo hará encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babys, la verdad, es que no lo veo pronto”, detalló en aquella ocasión.

Aunque durante su encuentro con Ventaneando, la actriz iba sola, reconoció que tiene en casa un hombre que la apoya incondicionalmente, de hecho, admitió que Frédéric es su fan número uno: “Él es un hombre muy seguro de sí mismo, muy comprensivo y es mi principal promotor, o sea, cada cosa que me sale de trabajo y me ilusiona, a él también, cero está en plan celoso, machista, mucho menos, ¿qué te digo?, es un tipazo”, confesó. En esta charla, la actriz confesó que mientras llega el proyecto que la lleve de vuelta a la actuación está disfrutando de unas vacaciones en nuestro país: “Voy a Cancún, ahorita me estoy dedicando a viajar por México”, reconoció.

Los hijos de Fréderic

El año pasado, cuando Altair y Fréderic protagonizaron un entrañable posado, exclusivo para ¡HOLA!, donde anunciaron su compromiso, la actriz habló de los dos hijos que tiene el empresario, a quien describió como un padre ejemplar: “Diego y Paloma, son dos hijos que tienen Frédéric, chavos inteligentes, balanceados, nobles. Los conocí en un viaje por Europa, ellos estudian fuera de México y los adoré”, comentó Jarabo sobre su relación con los hijos de su esposo. Como parte de la lista de cualidades de Fréderic, la mexicana resaltó su faceta como papá: “Es un hombre al que admiro por su inteligencia, su carácter y fortaleza, su nobleza, por lo cariñoso y buen padre que es; por el hombre de negocios que ha sido y sobre todo un gran amor”, comentó la actriz en aquella ocasión.