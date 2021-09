Con fotos inéditas de su hija Ana Paula, Dulce María celebra el cumpleaños de su hermana

En la aventura llamada maternidad, Dulce María ha contado con una aliada que le ha compartido los mejores tips para el cuidado de su pequeña hija María Paula, se trata de Claudia, una de las hermanas de la cantante quien este 26 de septiembre, celebra su cumpleaños y la exRBD quiso celebrarla dedicándole un sentido mensaje en redes sociales. Para celebrar esta fecha, Dulce María compartió un álbum en el que destacan varias fotos de la cumpleañera al lado de su sobrina durante el bautizo de la niña. Recordemos que como madrinas de la bebé la cantante eligió a sus hermanas, Blanca y Claudia, quienes aceptaron felices el compromiso de cuidar y guiar a la más joven de la familia.

Como descripción de este álbum donde se ve a Claudia en varias imágenes sosteniendo a su sobrinita María Paula, la cantante le escribió: “¡Feliz cumpleaños a mi hermana, hermosa! Una mujer fuerte, trabajadora, súper mamá, emprendedora, independiente siempre con buena actitud, carácter y una sonrisa, aunque también con un corazón enorme y hermoso. Te quiero mucho y te deseo lo mejor hoy y siempre, mucha salud, muchas alegrías bendiciones y muchos años para poder seguir compartiendo la vida. Gracias por todo el apoyo y amor que nos han dado a María Paula y a mí, en el embarazo y post parto. Te adoro”, escribió la cantante agradeciendo el gran apoyo que ha recibido de su familia.

Aunque debido a la pandemia Dulce María pasó la mayor parte de su embarazo aislada, cuidando al máximo a su bebé, su familia estuvo presente en todo lugar. Tanto su hermana mayor, Blanca, como Claudia estuvieron muy al pendiente de su estado, además de compartir con ella sus experiencias como mamás. Sobre lo complicado que fue pasar la etapa más feliz de su vida lejos de los suyos dijo durante una entrevista para el programa Un Nuevo Día: “Yo también las extraño mucho, extraño a toda mi familia, pero muchas gracias, estamos esperando a que esto pase pronto”.

El apoyo incondicional de las mujeres de su vida

Durante esta conversación con Adamari López, Dulce María no pudo contener las lágrimas al escuchar un mensaje que le dedicó su mamá, doña Blanca, quien a través de Zoom le dijo: “Quiero aprovechar para reiterarte la felicidad que siento por esta bendición tan grande que es que venga en camino un nuevo ser, que será un nuevo integrante en nuestra familia. Todos felices estamos y lástima que nos tocó vivir esta etapa difícil. Ya tendrá este bebé una gran misión y mucho qué platicar dirá: ‘Mi mamá todo el embarazo lo pasó en una pandemia’. Te mando un abrazo y ojalá ya pronto, pronto, podamos arrullar ese bebé y cantarle”.

Por su parte, su hermana mayor, Blanca, también utilizó este espacio para sorprender a Dulce María con unas palabras que la conmovieron: “Quiero decirte que estoy muy feliz y muy emocionada porque pronto voy a ser tía, quiero decirte que te mando un abrazo, te quiero mucho, no he podido verte en persona por esta pandemia, pero pronto nos veremos y nos podremos abrazar, te quiero y estoy segura que, así como eres un excelente ser humano, artista, así, serás la mejor mamá”. Aunque no participó Claudia, sabemos que Dulce también tiene una relación muy cercana con su hermana quien, durante muchos años vivió en Italia.