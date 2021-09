En su otoño más romántico, JLo y Ben Affleck dan rienda suelta al amor por Nueva York

Estos meses han sido inolvidables para Jennifer Lopez y Ben Affleck, convertidos en los protagonistas de un romance sacado como de cuento de hadas. Por tal motivo, la pareja no ha parado de gritar su amor, un sentimiento que cobra fuerza con el paso de los días, como ambos lo han dejado ver durante la reciente edición del Festival de Cine de Venecia, esto tras haber debutado en su primera red carpet luego de retomar su noviazgo. A poco tiempo de ese suceso con el que ambas estrellas hicieron oficial lo suyo, los enamorados han vuelto a dar una sorpresa, ahora al aparecer de lo más cercanos por las calles de la ciudad de Nueva York, un escenario en el que acapararon todas las miradas y, por supuesto, la lente de los fotógrafos que no pierden de vista su rastro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como si se tratara del rodaje de una cinta romántica, JLo y Ben hicieron suyas las calles de la Gran Manzana para dar un paseo este fin de semana, visiblemente sonrientes, tomados de la mano y disfrutando de una caminata, que incluyó una escala por Central Park, en la que se mostraron enteramente despreocupados ante la enorme atención que generó su paso. Por instantes, los novios compartieron algunas confidencias, siempre con la mejor actitud y enteramente relajados, lejos de los photocalls y los compromisos de trabajo en los que se han ocupado estas semanas, tiempo que ha sido necesario para reiterar que lo suyo marcha de maravilla.

Cabe destacar que en un momento de esta escapada, Jennifer y Ben dieron una grata sorpresa a todos aquellos que no les apartaban la mirada, pues sin más de repente se dieron un apasionado beso. Ese grato recuerdo, fue captado por los paparazzi que obtuvieron los mejores ángulos de ese gesto tan emotivo entre la pareja, que se ha convertido en la sensación no solo de Hollywood, sino también del mundo entero. Recordemos que años atrás, cuando la noticia de su relación acaparó titulares, la atención mediática creció de un día para otro entre los dos, lo que dio origen al llamado efecto Bennifer, que este 2021 está de vuelta, reviviendo entre los fanáticos una nostálgica historia de la que hoy se escriben nuevas páginas.

VER GALERÍA

Y aunque no hay detalles en torno a este paseo, los novios sí se dejaron ver de lo más casuales y elegantes, con atuendos muy acordes para un paseo por la ciudad, uno de los sitios más especiales para la guapa cantante y actriz, quien nació hace 52 años en la Gran Manzana, exactamente en el barrio de el Bronx. Esta vez, el protagonista de cintas como Batman v Superman: Dawn of Justice, o The Flash, lució un blazer gris a tono con su pantalón. Al mismo tiempo, JLo deslumbró con un vestido verde a cuadros con toque bohemio, una combinación ideal para el otoño más romántico de ambas estrellas.

Su primera entrevista juntos

En días pasados, y tras su espectacular paso por Europa, Jennifer y Ben concedieron su primera entrevista juntos, un instante en el que el galán de cine no pudo contenerse en halagos hacia su amada, por quien expresó su admiración y total reconocimiento a su trabajo. “Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un lugar en este país... Ese es un efecto que han tenido pocas personas a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, dijo el intérprete durante la charla con la revista ADWeek, en la que la Diva del Bronx resaltó el enorme orgullo de ser una mujer latina.

VER GALERÍA