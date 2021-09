Así fue el reecuentro de Jacky Bracamontes y William Levy a 12 años de ‘Sortilegio’

Los últimos días han sido de reencuentros para William Levy. Después de coincidir con su excompañera de reparto en El triunfo del amor, Maite Perroni, con quien condujo un segmento en premios Billboard, ahora, el galán de telenovelas participó como juez del programa Así se baila conducido con otra de su pareja en la ficción, Jacky Bracamontes, con quien en 2009 protagonizó el éxito Sortilegio, una historia que tuvo mucho éxito por la excelente mancuerna y química que proyectaron frente a las cámaras. Después de una temporada viviendo en Colombia donde grabó Café con aroma de mujer, Willam Levy está de regreso en Miami, donde la semana pasada realizó su gran regreso a las alfombras rojas de la mano de su pareja sentimental y mamá de sus hijos Elizabeth Gutiérrez.

Aprovechando su regreso, William acudió como invitado al reality Así se baila donde, en compañía de Mariana Seoana, Adamari López y Cristian de la Fuente fungió como juez de este concurso. Como suele ocurrir con todos los invitados especiales, Jacky Bracamontes le dedicó un mensaje de presentación: “Hoy nos acompaña un invitado muy, pero muy especial, directo de Café con aroma de mujer, William Levy, ¡Bienvenida a Así se baila!”, agradecido por el gesto de su excompañera de telenovela, el cubano respondió: “Muchas gracias, un placer chicos estar con ustedes y disfrutar de este show”. Pero la conversación entre la expareja de ficción no terminó ahí, Jacky lo cuestionó sobre cómo estaba y qué sentía luego del éxito que tuvo su última telenovela que hoy llega a su fin.

“¿Cómo estás?, ¿Todo bien?”, le preguntó Jacky a lo que William contestó con un: “Bien, bien, contentísimo acá”. Bracamontes también quiso saber cómo se siente con el gran recibimiento que tuvo este proyecto, que marcó su gran regreso a la pantalla chica: “Esa es la actitud. Mañana es el gran final de Café con aroma de mujer. A ver si nos das un adelantito del desenlace de esta gran historia”, comentó la tapatía, haciendo referencia al gran final de esta telenovela que se emitirá esta noche: “Bueno, yo creo que el público va a estar muy contento ya que, al fin, van a ver lo que siempre quisieron ver, porque yo creo que el final es para complacer al público”, comentó.

Jacky también quiso saber qué esperaba el cubano de este reality de baile: “William en tu caso vienes con ojos frescos, la primera vez que te tenemos aquí, tú no has visto a nuestras celebridades. ¿Qué esperas esta noche de ellos?”, le preguntó la tapatía. Sincero, Levy admitió que no tenía perspectivas sobre los participantes: “Bueno, la verdad, disfrutar. Yo creo que lo más importante es que disfruten la música, el baile, ya pase lo que pase. Yo voy a estar acá más bien para fijarme en la energía que le dan, porque no quiero criticar a nadie en el baile y además son compañeros todos”, explicó William.

El golpe más fuerte en la vida del cubano

Ahora que está de vuelta en Miami, William ha tenido la oportunidad de hablar con la prensa de las dificultades que su familia ha enfrentado en el último año, con el accidente que sufrió su hijo Christopher en un carrito de golf: “Agradezco mucho las oraciones que hicieron y el cariño y la buena energía que mandaron. Fue un momento muy difícil, la verdad él estaba como uno de los mejores jugadores de Estados Unidos y verlo jugar, pasar de eso a, otro día, cargarlo llevarlo al baño, él no podía, estaba en silla de ruedas. Pero ahora, gracias a Dios, después de un año, terapias y 5 cirugías, él está bien, está regresando al campo de beisbol”, comentó el cubano sobre la recuperación de su primogénito, una situación que, sin duda, fue una de las más complicadas por las que ha tenido pasar su familia.