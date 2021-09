'Seguí mi camino', Juan Soler al hablar de la razón por la que se divorció de Maki

Uno de los procesos más dolorosos para Juan Soler fue sin duda en el de su separación de Maki, quien es madre de sus hijas, Mía y Azul, y con quien estuvo unido 15 años en matrimonio. Lo cierto es que a pesar de esa ruptura, ambos han logrado salir adelante, trabajando siempre en conjunto para brindar amor y estabilidad a su familia, tal cual lo han dejado ver en diversas ocasiones. A un tiempo de hacer oficial el término de su romance, el galán argentino también ha compartido detalles de las razones por las cuales se dio ese giro en la vida de los dos, recordando la postura que en su momento tuvo su ex, con quien ha logrado consolidar una estabilidad más allá del importante cambio por el que atravesaron.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincero, Juan abrió su corazón para revelar el recuerdo de la conversación que tuvo con Maki en su momento, palabras que fueron determinantes y que marcaron un antes y un después en su historia de amor, un sentimiento que el intérprete según reconoce, ha mutado y se ha transformado. “Maki fue muy honesta, me dijo: ‘Tengo mi crisis, no sé en dónde estoy parada, no sé hacia dónde voy’. Cuando no sabes a dónde vas, ya llegaste, entonces esa es parte de mi filosofía de vida; si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Yo sí sé hacia dónde voy, entonces yo seguí mi camino y Maki sigue el suyo…”, confesó en entrevista para Imagen Televisión con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, tras haberle preguntado sobre las razones por las cuales concluyó su matrimonio.

Pero más allá de esa decisión, Juan se siente muy orgulloso de la linda relación de amistad que hoy lleva con Maki, a quien apoya de manera incondicional, incluso sin perder el hábito de mantenerse cercanos, siempre procurando el bienestar de su familia. “Hoy es una relación increíble… nos tomamos de vez en cuando el tiempo para ir a comer con nuestras hijas, tengo una relación amable con ella…”, dijo durante la charla, siendo muy claro al hablar del importante lugar que la actriz ocupa en su vida. “Para mí siempre va a ser la mamá de mis hijas y para mí va a ser la señora Maki, va a ser la dama de la que me enamoré y va a ser la dama que será mi mejor amiga, quizás algún día…”, aseguró.

VER GALERÍA

¿Cómo conoció a Maki?

Entre tantas confesiones, Juan Soler también recordó cómo fue que surgió la chispa del amor entre él y Maki, aunque la posibilidad de un romance parecía muy lejana al inicio. Sin embargo, el destino se encargó de unir sus caminos. “Yo conocí a Maki en los pasillos de Televisa y no me caía muy bien. Guapísima, es una mujer muy guapa pero no me vibraba bien, y nos toca grabar, yo estaba en el foro 8 haciendo La Otra y ella estaba haciendo El Juego de la Vida… compartíamos el pasillo que nos llevaba a camerinos; ella al 9, yo al 8, y nos saludábamos siempre en el pasillo…”, contó.

De ahí en adelante, las charlas entre ambos comenzaron a darse de manera recurrente, por lo que poco a poco la confianza creció entre los dos, dando el siguiente paso que involucró a sus familias. “Ella llegó un día con una señora mayor, su mamá, con doña Estela, y me la presenta… empezamos a hablar, la invito a comer a la mamá… y ahí ese día Maki no grabó, así que fue con su mamá, con la mejor amiga de Maki y fueron a comer a la casa, era un grupo grande de gente, pero ver cómo Maki trataba a su mamá, cómo Maki trató a mis padres, a mis tíos y eso me cautivó muchísimo… Sin tener una relación, ella era novia de Valentino Lanús, buen tipo… y me enamoré…”, recordó.

VER GALERÍA