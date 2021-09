Juan Soler confiesa que fue a terapia tras su divorcio: ‘Sí estuve muy deprimido’

Después de 15 años de relación con Maki, a finales de 2018, Juan Soler y la actriz anunciaron su separación, una decisión que cambió la vida de ambos. Aunque los actores continúan siendo muy cercanos y mantienen la relación familiar por Mía y Azul, sus hijas, el divorcio fue un proceso fuerte para ambos, por su parte, como nunca antes, el argentino confesó que tras regresar a la soltería pasó por una etapa en la que requirió terapia para procesar el duelo que representó en su vida el final de su matrimonio con la actriz. Durante su último encuentro con la prensa, el actor también habló de Alfonsina, su nieta, a quien debido a la pandemia no ha podido conocer.

Más sincero que nunca, Juan Soler contó cómo superó la separación de la mamá de sus hijas: “Tuve dos años muy malos después de mi divorcio, llevo cuatro años divorciado, ya pasó, ya llovió, me pasaron dos años muy malos, sí estuve muy deprimido, la verdad, y estos últimos dos años empecé la adaptación y ya estoy muy adaptado, entonces, ahora sí no me saquen de ahí. Yo creo que los que te dicen: ‘Lo superé yo solito’, te están mintiendo, creo que sí se necesita la ayuda profesional, se la recomiendo a todos. Cuando uno cae en un pozo depresivo es bueno buscar ayuda profesional, un psicólogo, una psicóloga”, confesó el argentino.

El actor explicó por qué quiso que su terapeuta fuera una mujer: “Yo busqué una psicóloga porque creo que la sensibilidad de una mujer es muy superior a la sensibilidad de un hombre”. Aseguró que en situaciones como estas lo más recomendable es pedir apoyo, porque difícilmente se superan sin ayuda: “El que dice que hace las cosas solo te está mintiendo, nada hace nada solo”, comentó. Tras la terapia y a más de cuatro años de su separación, Juan se encuentra disfrutando de otro momento en su vida: “Estoy muy bien ahora, después del tiempo de duelo, porque todas las pérdidas son un duelo”, dijo.

Sobre su actual situación sentimental, Juan reconoció que está enamorado y adelantó que muy pronto revelará quién es la actual dueña de su corazón: “Hoy por hoy tengo una relación y ustedes lo saben, no es del medio, no vive en México, no van a saber su nombre hasta que la presente, ya la conocerán pronto”, comentó. Durante esta charla el argentino también habló de lo feliz que está con su nieta Alfonsina a quien no ha conocido debido a la pandemia: “Ya conoceré a mi nieta Alfonsina, tiene 6 meses, sí. No he podido conocerla”. Aunque no ha podido cargarla, Soler ha visto crecer a la bebé a través de videollamadas:c“Lloro cada vez que la veo en video soy un abuelo ñoño, sí”. A manera de broma el actor dijo que, a partir de ahora ya no lo llamen Juan Soler: “El abuelo del año, por qué así me autonombré”, comentó entre risas.

Juan Soler y la conmovedora carta a sus hijas

Hace un par de semanas, el argentino asistió como conductor invitado al programa Sale el Sol donde leyó una carta que les escribió a sus hijas, un texto inspirado en el proceso que pasan los padres cuando hay una separación de pareja: “Son mis número uno, mis personas favoritas, el latido más profundo de mi corazón. Por ustedes me despierto cada día, son mi motivo y mi motor. Ahora toca que vivamos de una manera distinta a como vivíamos antes, toca que no compartamos casa como vivíamos todos los días pero también toca que construyamos juntos un nuevo espacio, nuestro espacio. Porque yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten y cuando no, cuando triunfen y cuando se equivoquen, cuando ríen o lloran, cuando quieran ser escuchados o están en silencio”, comentó visiblemente emocionado.