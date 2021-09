'Extrañaré todo de ti', Sarah Jessica Parker y la emotiva despedida a su amigo, Willie Garson

Con el corazón en la mano, Sarah Jessica Parker ha roto el silencio sobre la partida de su entrañable amigo, Willie Garson, quien falleció el pasado 21 de septiembre. Hasta este momento, la estrella de Sex and The City no se había pronunciado sobre el lamentable suceso de quien interpretara a Standfor Blatch, luego de que en días pasados solo comentara que no se encontraba preparada. Sin embargo, ha dedicado unas sentidas palabras al intérprete, con quien mantuvo una estrecha cercanía de la que hoy atesora gratos recuerdos, según reveló en una publicación en redes. Recordemos que esta situación ocurrió en medio de las grabaciones de la nueva temporada de And Just Like That, proyecto con el que se da el regreso a la pantalla chica de Carrie, Miranda y Charlotte, producción en la que por cierto Willie también aparecerá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de sus redes sociales que Sarah expresó su sentir ante esta dura pérdida, dejando claro el porqué de su proceder tras destaparse la noticia del fallecimiento de Garson. En ese espacio, también destacó parte de lo que ambos construyeron como amigos. “Ha sido insoportable. A veces el silencio es una declaración. De la gravedad. La angustia. De la magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años. Una verdadera amistad que permitió secretos, aventuras, compartir una familia profesional, verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad, y todas las angustias y alegrías que acompañan, triunfos, decepciones, miedo, rabia y años pasados en sets (muchos especialmente en el departamento de Carrie) y riendo hasta altas horas de la noche como Stanford y Carrie y Willie y SJ…”, dijo.

En su profunda dedicatoria, Sarah dejó claro que echará de menos a su compañero, un sentimiento por el cual se ha visto motivada a revivir algunos de los entrañables momentos de complicidad junto a su amigo, una partida que sin duda ha dejado un vacío irreparable no solo en ella, sino también en todas aquellas personas cercanas al círculo del intérprete, así como entre sus fanáticos. “Willie, extrañaré todo de ti y reproducir nuestros últimos momentos juntos. Volveré a leer cada texto de tus últimos días y escribiré nuestras últimas llamadas. Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos y todos los que aún están en recovecos por salir a la superficie…”, reveló en su conmovedor texto, el cual ha recibido cientos de miles de “me gusta” y un sinfín de reacciones.

VER GALERÍA

Ser papá, el mayor logro de Willie

Cabe destacar que para hacer más emotivo este mensaje, Sarah ilustró sus palabras con un álbum de imágenes en el que ambos aparecen juntos, entre ellas algunos fotogramas de Sex and the City. Por si fuera poco, puso en alto la faceta como papá de Willie, aprovechando el momento pata enviar un mensaje al hijo del fallecido actor, quien tenía 57 años al momento de su deceso. “Mi amor y mi más sentido pésame y condolencias para ti y tu querido Nathen. Tú fuiste y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá. Estas fueron las últimas palabras para mí. Buena suerte, Willie Garson”, escribió la actriz, quien de esta manera rindió un homenaje a su inseparable.

Recordemos que en más de una ocasión, Willie dedicó bellos mensajes a su hijo Nathen, a quien por cierto felicitó el día de su cumpleaños, esto el pasado 17 de julio. De la misma manera, el joven rindió una sentida despedida a su padre, reiterando lo orgulloso que se siente de él. “Te amo mucho papá. Descansa en paz, y estoy muy orgulloso de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora…”, escribió.

VER GALERÍA