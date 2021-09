Demián Bichir y la romántica postal junto a su novia: 'Gracias, guapísima'

Inspirado por este momento de su vida, Demián Bichir ha tomado la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, una noticia que comenzó como un rumor meses atrás, y que poco a poco la pareja se encargó de confirmar con sus románticas publicaciones en redes sociales. Gracias a esto, los fanáticos del actor han podido saber que la chica que hoy le roba suspiros al intérprete es la bailarina de ballet Victoria Aletta, con la que incluso recientemente disfrutó de unas vacaciones por la Ciudad de México. De hecho, ha sido la guapa chica quien una vez más no ha dudado en gritar el cariño que tiene por su galán, dedicándole un lindo mensaje que él mismo se encargó de responder y también de presumir a todos sus seguidores.

Victoria tomó su cuenta de Instagram para publicar en sus historias una fotografía en la que aparecen los dos de lo más cercanos disfrutando de una comida en un restaurante, al mismo tiempo en que se miran fijamente a los ojos. Fue precisamente esa imagen el pretexto perfecto para que la bailarina expresara la enorme admiración que tiene por su novio, quien sigue conquistando éxitos con su carrera sobre los escenarios, entre ellos un homenaje en la Celebración del Cine Latino creada por la Asociación de los Critics Choice, en donde será reconocido con el Career Achievement Award por el décimo aniversario de A Better Life, una de las cintas que le mereció todo el reconocimiento de la industria. Por si fuera poco, ha salido a la luz que el mexicano podría protagonizar próximamente la serie Let The Right One In, la cual se dice comenzará a grabarse a principios de 2022.

Ante este escenario tan prolífico, Bichir se ha dejado consentir por su novia, que sin más le dedicó un breve pero emotivo mensaje: “¡Estoy muy orgullosa de ti, amor! ¡Bravo, te mereces todo!”, escribió Aletta en un espacio de la romántica postal. De inmediato, el actor de películas como Godzilla vs Kong o Low Riders, respondió al tierno gesto de su pareja, no solo replicando la foto en sus historias de Instagram, sino también respondiendo a sus palabras: “¡Gracias, guapísima!”, agregó sin más el intérprete, quien se caracteriza por mantener lejos de los reflectores los detalles ligados a su vida personal, siendo los asuntos del corazón un aspecto del que nunca habla frente a las cámaras. Aun así, sus seguidores no pierden de vista sus movimientos, como cuando al inicio de esta relación se percataron de las pistas que dio en sus redes sociales.

Su primera foto juntos

Fue a principios de septiembre cuando se hizo oficial el noviazgo entre Demián Bichir y Victoria Aletta, luego de que ella publicara en Instagram su primera fotografía juntos en lo que al parecer era la cita de una cena romántica. En esta instantánea aparecen ambos muy cercanos mientras ella acaricia el rostro de su galán, quien le corresponde con una sonrisa. Por si fuera poco, ella agregó un texto a la imagen, el cual escribió en varios idiomas. “Todo es amor, eres mío. Mi felicidad. Tú y yo somos lo que necesitamos. Nosotros somos todo”, finalizó. Luego de este lindo mensaje, él respondió: “Mi hermosa mujer”.

Lo cierto es que para Bichir, la presencia de Victoria ha sido su mayor inspiración en estos instantes, algo que ha dejado ver a través de sus contadas publicaciones en redes, como cuando semanas atrás le dedicó un poema, ilustrando el mismo con unas imágenes en las que la chica aparece en una demostración de ballet por las calles de Barcelona. “Te brindaste con suave belleza sobre el concreto de este caótico mundo, justo en medio de la prueba más grande que haya vivido la humanidad. Exactamente de la misma forma en que los ángeles caminan la tierra tú bailaste como un suspiro etéreo de esperanza…”, se puede leer en las primeras líneas del post.

