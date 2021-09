Issabela Camil abre su corazón sobre la muerte de su papá: ‘Sigo dándole sentido’

A nueve meses del sensible fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, su hija Issabela Camil reveló durante su visita a Netas Divinas que este fue el golpe más fuerte que ha tenido que superar en la vida, pero que se encuentra en camino a la sanación. Más sincera que nunca, la actriz abrió su corazón durante su visita a esta emisión donde aprovechó para felicitar a Natalia Téllez por su próxima maternidad y aprovechar para compartir con el público un poco de su experiencia con Antonia y Victoria, sus hijas. Sobre Los Imposibles, tema del programa, dijo: “Si lo puedes pensar y si está en tu visión, existe, se puede”.

Dando lecciones de sinceridad, la actriz reveló que uno de los momentos más difíciles para fue la reciente pérdida de su papá, el empresario Jaima Camil Garza quien falleció en diciembre pasado de manera repentina, luego de presentar complicaciones de salud: “Siempre hay cosas que, de repente, sientes que se te derrumba el edificio, siento que somos como edificios y tenemos que estar cuidando todos eso cuartitos que tenemos. La muerte de mi papá fue, definitivamente, una explosión en el edificio, sigo dándole sentido a todo lo que trae la muerte”, explicó. Aunque es difícil de asimilar, comentó: “Qué tema tan complicado, una vida y una muerte, pero es parte de lo que somos y por más crudo que se oiga, lo único que tenemos cierto es que nos vamos a morir”.

A pesar del duelo, Issabela compartió cómo ha ido trabajando en la sanación y en el entender la partida de su papá: “Me acuerdo escribir mucho con todo lo de la muerte de mi papá y decía yo que como un Lego me había desarmado, que tenía que volver a armarse, con más piezas, con más ojos, con más cosas y yo decía: ‘¿Cómo lo voy a hacer?’, se me hacía imposible, yo decía: ‘¿Cómo voy a recoger todo esto y a armarme de nuevo?’, entonces esa palabra (imposible) sí cruza, me imagino en la mente de todas, y hay que tachar las primeras dos letras, entonces, sí se puede, hay alguna manera que lo puedes hacer”.

Issabela explicó cómo es que ella ha entendido los grandes retos de la vida y por qué se presentan: “Yo siento que luego uno dice: ‘Esto soy’ y te defines y estas cómodo y seguro, pero la vida te manda cosas y te dice: ‘A ver, es que no eres así’. Es un constante descubrimiento y volverte a encontrar”, explicó. Tras hablar del duelo de su papá, Issabela cambió el tema y aprovechó para recordar lo increíble que fue dar vida y de cómo toda su realidad cambió cuando se convirtió en madre: “Es como un poder que te da la vida para poder cuidar a tus hijos, para poder estar conectados con ellos y empiezas a desarrollar este sentido que solo las madres tenemos, de verdad (…) no hablan y con, como te miran, dices: ‘Ya tienes hambre’”, reconoció.

El adiós a su papá

Aunque no lo había hecho en público, a través de redes sociales, Issabela ya había expresado cuánto la impactó la muerte de su papá. Con un álbum de entrañables imágenes al lado de don Jaime Camil, la actriz escribió: “La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habita el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé que cupiera en la muerte. La abundancia de preguntas, rezos y lágrimas quedarían en el oído de un Dios que ya habían decidido. Me rompí, yo tan fuerte, tan hermética, tan madura, fui solo un mortal de carne y hueso”.