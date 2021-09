¡Ya sabemos qué será el bebé de Natalia Téllez!

Los últimos días han sido de buenas noticias para Natalia Téllez quien, esta semana, anunció que está en la dulce espera de su primer hijo con Antonio Zabala. Tras hacerlo público, la conductora ha estado recibiendo un sinfín de muestras de cariño por parte de sus seguidores y de sus amigos del medio, pero muchos de sus fans estaban ansiosos por conocer la reacción de sus compañeras de emisión en Netas Divinas, un momento entrañable que ocurrió durante el programa de anoche donde, Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval se conmovieron hasta las lágrimas al expresarle a Nat su emoción por la próxima llegada del nuevo integrante de su dream team.

Además de las conmovedoras palabras que le dedicaron a la presentadora, las chicas armaron un emotivo gender reveal con el que Natalia compartió con la audiencia que está esperando una niña, un pronóstico que acertó Consuelo Duval quien, desde que inició el programa dijo que ella creía que Nat estaba esperando a la Neta Divina más joven. Según reveló Téllez, fue Daniela Magún quien la convenció de hacer esta revelación frente a las cámaras, un momento que pasará a la historia como uno de los más conmovedores de este programa donde la amistad ha traspasado la pantalla. A través de un globo que, con papelitos rosas reveló que espera una niña, Natalia se enteró del sexo de su bebé; visiblemente emocionada, reconoció que el hecho de que vaya a tener una hija toca fibras muy especiales en su corazón.

Entre risas y lágrimas, las Netas celebraron la noticia y se volcaron en un tierno abrazo hacia Natalia quien se conmovió mucho: “¡Una Netita!”, dijo Daniela Magún. Una vez que descubrieron que sería una niña, como buena periodista, Paola Rojas preguntó: “¿Cómo se va a llamar la Netita?”, a lo que Téllez respondió: “No sé, hemos estado considerando nombres, nos gusta Emilia, Lucía, Miranda”. Aunque lo hizo público anoche, Natalia reveló que supo el sexo del bebé hace mes y medio, pues comentó que guardó el secreto de su bebé por varias semanas, luego de acudir al médico y confirmar que todo en el desarrollo de su hija está en orden, así que actualmente tiene, más o menos cuatro meses y medio de gestación.

El especial significado detrás del sexo de su bebé

Natalia reconoció que para ella resultó muy significativo que esté esperando una niña: “Para mí es muy simbólico, es muy hermoso y también es muy fuerte. Mi hermana empezó a soñar cosas con mamá, yo empecé a soñar cosas con mamá, mi papá cuando le dije que es niña… es fuerte y hermoso para todos. Es muy raro que cuando hay momentos importantes yo sueñe con mi mamá y mi hermana también, pero muy cotidiano, nada más está ahí como acompañándome”, comentó la presentadora quien reveló que comenzó a buscar un bebé en enero de este año, una tarea que le encomendó a su mamá, quien lamentablemente falleció cuando ella era una adolescente.

Aunque reconoció que no quería llorar frente a las cámaras, contó cómo cuando se enteró que era una niña supo que su mamá interferido de alguna manera: “Desde enero que estaba con la idea de buscar un bebé, puse una foto de mi mamá y yo al lado de mi cama y cuando Antonio y yo vimos la prueba de embarazo, me abrazó, pero como que me volteó y lo primero que vi fue la foto, no sé, yo lo sentí como un abrazo doble, fue mágico, esas cosas no se pierden y para mí fue muy bello ese momento” , comentó visiblemente emocionada. Natalia confesó que pensó, por un momento, llamarla como su mamá: “También pensé en ponerle el nombre de mi mamá, mi mamá se llamaba Marta Beatriz (…) pero mi hermana y yo hablamos y pensamos que lo más maravilloso es que ella sea ella, no cargarla de ninguna expectativa, que sea la mujer que ella desee ser, que sea un nombre limpio de historia para que ella escriba la suya”, explicó.