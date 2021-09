Plutarco Haza habla del papel de su hijo Nicolás como hermano mayor: ‘Yo lo veo feliz’

Como parte de la promoción que está haciendo de la puesta en escena Voy a ser papá, monólogo que protagoniza y en el que fue dirigido por Adal Ramones, Plutarco Haza visitó el foro de Ventaneando para hablar de este proyecto donde plasmó muchas de sus dudas que él tuvo cuando supo que se convertiría en papá por primera ocasión, hace 21 años, cuando nació su primogénito, Nicolás, el hijo que tuvo con Ludwika Paleta, pero en el que también compartió un poco de su experiencia como papá de Leonardo, el bebé de dos años de edad que tiene con Ximena del Toro, su esposa. En esta conversación, Plutarco dio detalles, no sólo de su paternidad, sino de la relación que tienes sus dos hijos quienes se llevan más de 19 años de diferencia.

A sólo unos meses de que su hijo menor cumple tres años (en febrero próximo), el actor reconoció que esta situación lo pone en perspectiva, pues sus hijos están atravesando por dos etapas completamente muy distintas: “Increíble, estoy viviendo dos mundos totalmente diferentes. Mi hijo, de 21 años, y mi bebé”, comentó. Plutarco resaltó que, mientras su hijo menor está disfrutando de sus primeros años de vida, el mayor está probando suerte en la música: “Es un joven profesionista, porque ya acabó la carrera de cine, a parte, es músico y cantante, además está haciendo sus pininos como actor”, comentó Haza.

Sobre cómo disfruta de su papel de hermano mayor, comentó: “Padrísima, para él debe ser rarísimo, porque él creció siendo hijo único”, dijo. Fue en ese momento que Daniel Bisogno aseguró: “Podría ser suyo el bebé”, a lo que Plutarco dijo: “Los tres, porque tiene tres hermanos”, haciendo referencia a Bárbara y Sebastián, los hijos que Ludwika Paleta tuvo con su esposo Emiliano Salinas. Según contó el actor, tener un hermano siempre fue un anhelo de Nicolás: “Fue hijo único y me acuerdo que, cada Navidad, le pedía a Santa Claus un hermanito y, de repente, cumple 18, 19 años, y nace dos, al año, otro más, tiene tres hermanitos y yo lo veo feliz, obviamente, ya no se relaciona igual que si hubieran crecido juntos, porque ya está en otra etapa, ya vive solo, pero está increíble”, dijo.

Sobre qué siente al ver a su primogénito siguiendo sus pasos en el mundo del espectáculo, dijo: “Para mí es un orgullo, porque yo estoy enamorado de mi carrera he conocido gente sensible, maravillosa en esta carrera, talentosísima, nos hemos llenado de experiencias, llevo 30 años, entonces, yo, a diferencias de otras personas, si mis hijos quieren dedicarse a lo que yo me dedico, yo les aplaudo, porque es una profesión, difícil, pero muy gratificante”. Plutarco aseguró que, desde muy joven supo que una de sus misiones en la vida sería ser papá: “Yo siempre quise ser papá, desde que tengo uso de razón siempre me imaginé teniendo hijos”.

La paternidad en diferentes etapas

Sobre cómo ha enfrentado la paternidad en diferentes etapas de su vida: “Cuando Nicolás nació estábamos bien chavos y nos llegó de sorpresa, no lo planeamos, entonces, sí, de repente, te llega una cubetada de agua fría, porque tu piensas que vas un tiempo más siendo chavo y sin responsabilidades, pero fue recibido de una manera increíble, porque yo me sentía listo a pesar de que era muy chavo”, dijo. Sobre cómo está experimentando la paternidad con Leonardo, explicó: “Fue diferente, porque ahora, nos casamos, yo tengo siete años con Ximena, bueno, once años con ella, siete años de casados y cuatro años de haber estado solos, ya casados, viajado, vivido, planeamos, dijimos cuando, de qué manera, fue como muy planeado todo”, comentó.