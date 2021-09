En medio de la dulce espera, Claudia Álvarez muestra el ultrasonido de sus mellizos

Desde que Claudia Álvarez destapó la noticia de su embarazo, la actriz no ha parado de compartir detalles de cómo vive la dulce espera, haciendo partícipes a todos sus fanáticos de esta etapa, en la que permanece más unida que nunca a su esposo, Billy Rovzar. De hecho, a lo largo de estos días, la intérprete ha revelado detalles de los síntomas que ha tenido, sin dejar de dar algunas sorpresas a todos aquellos que permanecen muy pendientes de cada una de sus publicaciones. Por tal motivo, mostró el ultrasonido de sus mellizos, siendo esta la primera imagen de los bebés que ya vienen en camino, una circunstancia que llena su corazón de total ilusión, pues a la par podrá cumplir el sueño de darle dos hermanitos más a su pequeña Kira, un anhelo que compartió con anterioridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de su cuenta de Instagram que Claudia inició una sesión de preguntas y respuestas, en la que primero se tomó un tiempo para presumir su ‘baby bump’. En ese espacio, además compartió que estuvo a punto de cancelar su participación en una serie, pues tenía la sensación de nauseas y vómito todo el tiempo. “Fue muy loco, hablé con mi doctor… los síntomas son al triple, y me recomendó una pastillita que me puede ayudar con las náuseas y gracias a esa pastillita pude sobrellevar las nauseas y todo…”, contó en los primeros minutos de su charla en redes, en la que además compartió que continúa muy activa durante estos días, en los que e encuentra llena de motivación.

En otro instante, Claudia preguntó a sus fans qué querían que les compartiera, por lo que uno de los usuarios respondió: “Una ecografía”. De inmediato, la estrella de telenovelas no dudó en destapar la sorpresa, mostrando la imagen en la que se aprecian los mellizos. Para ser muy clara, la intérprete indicó cuál era la niña y cuál el niño, incluso expresándose con toda simpatía sobre la manera en que se observa la posición de uno de los bebés. “Mi niña parece murciélaga”, escribió en la foto, a la cual agregó algunos emojis de corazón. Por supuesto, la también actriz de cine y teatro aprovechó para revelar si ya eligieron los nombres para los niños. “Yo lo tengo clarísimo. Billy es el que anda dudoso con el nombre del niño. Él le va a poner el nombre al niño, yo le voy a poner el nombre a la niña, aunque yo también tengo uno de niño que me encanta…”, dijo.

VER GALERÍA

Aclarando dudas sobre su embarazo

A lo largo de la dinámica con sus seguidores, Claudia reconoció que ha recibido muchas preguntas de los usuarios, quienes han querido conocer las circunstancias en torno a su embarazo, por lo que ella ha sido muy sincera al abordar este punto. “Fue in vitro, es un tema muy complejo, muy extenso, donde feliz de la vida le voy a hablar al doctor Gerardo Barroso para tener un live y resolverles todas sus dudas, preguntas, inquietudes, absolutamente todo. Ya saben que yo siempre he estado muy abierta a hablar de mi proceso y el por qué tomamos la decisión de que fuera así…”, compartió.

Antes de despedirse, no olvidó hacer énfasis en otro aspecto, confesando que la noticia de que vendrían dos y no un bebé, fue una grata sorpresa para ellos. “Una cosa que sí se me hace bien importante aclarar desde ahorita es que ningún doctor te puede asegurar que puedes tener un embarazo gemelar. Billy y yo íbamos por uno, tuvimos la fortuna de que fueron dos. Hay un 20 por ciento de probabilidad de que una persona que se somete a un tratamiento de fertilidad resulte en embarazo gemelar, pero es un 20 por ciento de probabilidad, es muy bajo realmente y fuimos muy afortunados…”, explicó.

VER GALERÍA