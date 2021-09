Natalia Téllez presume por primera vez su ‘baby bump’ La presentadora de Netas Divinas tuvo un cariñoso reencuentro con Paola Rojas, luego de semanas de no verse

Después de gritar a los cuatro vientos que está en la dulce espera de su primer hijo, Natalia Téllez retoma su trabajo en Netas Divinas, emisión de la que se había ausentado durante unas semanas. Como era de esperarse, la grabación de este programa resultó muy especial, pues fue el primero que la conductora realiza luego de anunciar su embarazo, además, se trató del reencuentro con todas, pero en especial con Paola Rojas a quien tenía más tiempo de no ver ya que, antes de que ella se ausentara, la periodista se encontraba en cuarentena recuperándose del Covid-19. Para sorpresa de sus compañeras, en este reencuentro, Nat llegó presumiendo su discreto baby bump.

A través de varias historias en Instagram, Paola Rojas compartió detalles de su reunión con Natalia a quien aseguró querer mucho, además de reconocer que, cuando se enteró de su embarazo, no pudo evitar las lágrimas: “Me reencuentro con Natalita, ¡Felicidades!”, comentó la periodista en una de sus historias donde se le ve fundida en un cariñoso abrazo con su compañera de emisión. A manera de broma, Paola comentó: “Ya sé, es que te tomaste algunas semanas para irte a multiplicar”, entre risas, Nat reconoció que, cuando se ausentó de Netas Divinas, todavía no le había informado a sus amigas de su embarazo, por lo que su regreso ha sido todo un acontecimiento.

Paola explicó por qué estaban tan emocionadas de volver a verse y aprovechó para captar, por primera vez, el baby bump de la conductora: “Nos dejamos de ver algunas semanas, por eso, no la veíamos en Netas, pero ya está de regresó ¡Qué maravilla!, pero miren, trae a su descendencia puesta. ¡Ya se nota la panza de Natalia Téllez!”, comentó emocionada mientras Natalia se ponía de perfil y presumía su incipiente pancita. Fue en ese momento que Rojas le preguntó sí ya podía sentir a su bebé, situación que ocurre, por lo regular, a entre la semana 18 y 22 de embarazo: “No siento todavía, se supone que esta semana debo empezar a sentir, o la que viene”, comentó Téllez quien se mostró muy contenta de volver a Netas Divinas.

Natalia se mostró muy emocionada ante los primeros cambios físicos que ha tenidos su cuerpo y dijo mientras se acariciaba el vientre: “De frente soy Nat normal, de lado soy Nat mamá”, comentó, para luego abrazar a Paola quien hizo un acercamiento a su mirada: “Miren, miren los ojos de ternura”. Fue en este momento cuando Rojas reconoció que, aunque es una mujer difícil de conmover, el anuncio del embarazo de su amiga la llenó de emoción: “Yo no soy una señora cursi, pero cuando recibí la noticia lloré y lloré, me emocioné mucho”, reconoció. Agradeciendo el gesto, Natalia le dijo: “Te amo Paola y te extrañaba sí pasó mucho tiempo. Somos las que más tiempo tenemos de no vernos”.

Las netas ¡van a ser tías!

Debido a la gran amistad que ha surgido entre las conductoras de Netas Divinas, cuando Natalia Téllez dio a conocer su embarazo todas expresaron en redes sociales su felicidad. Aunque ya se titularon tías del bebé de Nat, Paola confesó que, a pesar del amor que todas le profesan a su hijo, ella será especial: “Te extraño, te quiero, quiero desde ya a tu bebé, soy su tía… se los anuncio, soy su tía favorita”, comentó la periodista. Por su parte, Consuelo Duval utilizó el feed de su Instagram para publicar la imagen de Natalia y Antonio sosteniendo la prueba de embarazo y la acompañó de la frase: “¡Voy a ser tía abuela! Ya me vi. ¿Niño o niña, qué tendrá en la panza la pecosas? Disfruten el proceso. Panzona no puedo con la felicidad”. Daniela Magún también manifestó su felicidad en redes sociales ante la próxima llegada del nuevo bebé de Netas Divinas.