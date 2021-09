El contundente y misterioso mensaje de Vanessa Guzmán: 'El tormento de otros hoy es mi pedestal'

La manera tan contundente con la que Vanessa Guzmán suele dirigirse a sus fanáticos es uno de los rasgos que mejor la definen. Por tal motivo, la actriz ha hecho de sus redes sociales el espacio perfecto para expresar sus posturas, sobre todo cuando surgen temas ligados a su persona. Precisamente, la también atleta del fitness ha vuelto a acaparar toda la atención, esto tras enviar un misterioso mensaje que ha dado pie a un sinfín de comentarios, pues sus seguidores han intuido que se trata de una reacción a los recientes comentarios hechos por el actor René Strickler, quien en días pasados reveló que tuvo un desencuentro con una de sus compañeras cuando en el pasado grababa una telenovela, lo que hizo suponer que se trataba del melodrama Atrévete a Soñar, en el que trabajaron juntos.

Sin mencionar directamente a alguna persona en su publicación, Vanessa fue concreta en sus palabras, reiterando la importancia que tiene para ella concentrarse en el presente, sin dar importancia a acontecimientos que de alguna manera han quedado atrás. “¡Mientras la gente sigue estancada en el pasado, yo sigo avanzando y vamos por más! Del pasado me quedo solo con el recuerdo en vida de mis dos grandes amores, mi padre y mi hermano…”, dijo la estrella en las primeras líneas de este texto que dio a conocer en Instagram, y el cual ha acumulado miles de “me gusta” y un sinfín de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes le han manifestado su apoyo ante la claridad con la que ha expresado su punto de vista. “¡El tormento de otros hoy es mi pedestal!”, enfatizó.

En ese mismo espacio, Vanessa puso de frente la mayor prioridad para ella en estos instantes, en los que ha podido consolidar metas como fisicoculturista, uno de los sueños que ha hecho realidad gracias a su trabajo constante y disciplina. “¡Enfocándonos en el presente y preparándonos para las metas que se vienen a futuro! La vida me ha enseñado a que estancarnos y vivir en el pasado no es una opción, así que ¡a darle y con todo!”, dijo la actriz, que aunque no mencionó nada de las declaraciones hechas por el copotragonista de la telenovela en la que participó en el pasado, no ha faltado quien ha ligado las mismas a esta publicación. Por si fuera poco, ilustró este mensaje con un álbum fotografico en el que se deja ver guapísima, luciendo un body gris metálico que coordinó con botas negras, dejando ver el espectacular físico que conserva. En otra postal también aparece presumiendo su musculoso cuerpo con atuendo deportivo, enteramente orgullosa de sus logros.

¿Qué dijo René Strickler?

En confidencia para el canal Tlnovelas, René Strickler platicó recientemente con Aurora Valle de su experiencia trabajando en un melodrama años atrás, lo que dio pie a una inesperada confesión: “Yo en una novela sufrimos un poquito con la actriz, en una novela también a veces dije: ‘Oigan, ya mátenme, esto está muy pesado’, estaba medio complicado. Hoy en día es una gran amiga pero sí, en su momento la entendí, en ese momento había sido mamá… ella me pidió disculpas, me dijo: ‘Yo sí en ese tiempo estuve con muchos problemas de ese aspecto, lindísima’…”, aseguró el galán argentino, lo que de inmediato hizo suponer que se refería a Vanessa Guzmán.

A pesar de esa circunstancia, el actor reconoce que ambos superaron ese desencuentro, algo que quedó como una anécdota que concluyó con una reconciliación, tanto así que años más tarde ambos se reencontraron en 2019 en otra telenovela. “Hicimos Soltero con hijas, nos volvimos a encontrar y ella me pidió disculpas, me dijo: ‘René, yo traía este tipo de problema’, y la adoro, la quiero mucho, es una gran compañera y Soltero con hijas perfecto, no hubo problema…”, explicó el intérprete, que de la misma manera se mostró comprensivo con la situación por la que atravesó la actriz.

