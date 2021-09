Más espectacular que nunca, Sofía Rivera Torres celebra su cumpleaños número 29 en Las Vegas

La cuenta regresiva terminó, el pasado 18 de septiembre, Sofía Rivera Torres celebró su cumpleaños número 29 cobijada por el amor de su esposo, Eduardo Videgaray, y con Las Vegas como telón de fondo. Emocionada por esta fecha, desde la semana pasada, la conductora de ¡Qué importa! comenzó a hacer algunas publicaciones relacionadas con su nueva edad, una etapa a la que llega más espectacular que nunca, según dejó ver en uno de estos posts de pre-cumpleaños donde posó con un revelador bikini negro: “¿Quién cumple años en cuatro días?”, escribió Sofía la semana pasada.

Fue a través de este medio que Sofía Rivera Torres compartió algunos detalles de cómo celebró este año que eligió hacer sus maletas y en compañía de su esposo y un grupo de amigos disfrutó soplando las velitas de su pastel en La ciudad que nunca duerme donde la vimos muy divertida en sus redes sociales donde compartió varias historias de la noche de fiesta con la que le dio la bienvenida a los 29 años. Aunque ese día no compartió imágenes de su festejo, al otro día, la presentadora posteó una imagen donde se ve, de espaldas, disfrutando de la espectacular vista de Las Vegas, desde la ventana del hotel donde se hospedaron: “Sí, ayer cumplí 29, pero no me acuerdo, según Thalía todavía tengo 28, ¿no?”, escribió haciendo referencia al festejo que disfrutó.

Feliz de poder compartir, un año más al lado de su ahora esposa, Eduardo Videgaray le escribió: “Me encantó pasar otro de tus cumpleaños juntos, aunque tampoco me acuerdo tanto. ¡Felicidades!”. Poco a poco, Sofía ha ido compartiendo más detalles de qué tal la pasó en su cumpleaños, como la pool party que disfrutó al lado de su amigo de la telenovela Si nos dejan, Alexis Ayala, y su novia, Cinthya Aparicio, con quien compartió una imagen donde aparece espectacular ataviada en una bikini negro que acompañó de un accesorio que dejó claro que ella era la del cumpleaños: una corona.

Fue precisamente con este aditamento que posó para las imágenes más divertidas de su festejo en el que sintió como si sus seguidores la estuvieran acompañando: “La reina de la fiesta. A mí, me vale lo que me digan, yo voy a seguir subiendo historias enfiestada para sentir que están de fiesta conmigo. Ahora sí soy lo suficientemente mayor para saber qué es lo mejor, pero lo suficientemente joven para hacerlo de todos modos”, escribió la presentadora al lado de un álbum donde se ve feliz disfrutando de este festejo que tanto estuvo esperando: “Tú sigue haciendo lo que se te dé la gana, como siempre”, le escribió Eduardo Videgaray quien, en este viaje, y desde que se casaron, es su compañero de aventuras.

Su aniversario de amor

Este mes la pareja también celebra que, hace un año, días antes del cumpleaños de Sofía, Eduardo le propuso matrimonio. Con una imagen de aquel inolvidable momento, la conductora le escribió: “Hace 1 año, antier, 9 de septiembre del 2020, me pediste acompañarte por siempre en este viaje llamado vida, haciéndome la mujer más feliz del mundo. Ojalá todas las decisiones de la vida fueran así de fáciles. Mujeres y hombres que han dejado de creer en el amor, les tengo un mensaje; ¡existe!, no se den por vencidos, no se conformen con nada menos que absoluta paz y certeza, no se dejen cegar por banalidades. Quédense con quien los llene de besos al despertar, quien les mande ese mensaje para saber que ya llegaron bien a casa, quien vuelva a llamarles después de colgar para escuchar su voz una vez más, quien les haga caras y gestos ridículos con tal de escucharlos reír (…) Te amo @eduardovidegaray”.