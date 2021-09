Pérdida de memoria, una secuela que Bárbara Mori sufrió por el Covid

Motivada por sus recientes logros profesionales, Bárbara Mori se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida personal, como el hecho de que meses atrás dio positivo a Covid-19. Y aunque por fortuna la actriz ha pasado la página de ese episodio, no ha estado exenta de sufrir algunas de las secuelas que suele dejar la enfermedad, una situación que reconoce le preocupó al inicio. Sin embargo, hoy todo parece marchar de la mejor manera, asumiendo con optimismo esta etapa de su vida, en la que además ha podido hacer realidad uno de sus mayores sueños, estrenar el cortometraje titulado Más fuerte que el miedo, dirigido y escrito por ella misma, y el cual contó con la producción de su pareja, Fernando Rovzar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan amable como suele ser, Bárbara dio detalles de cómo el Covid-19 repercutió de alguna manera en sus emociones, al enfrentar las secuelas tras el contagio. “Siempre he usado mi memoria, llevo 25 años actuando de memoria y de pronto no podía hilar y hacer memoria, eso fue como mi ansiedad…”, contó la guapa intérprete a las cámaras del programa televisivo Hoy. En ese espacio, la estrella también dijo sentirse afortunada, pues más allá de esta situación no tuvo ninguna complicación de gravedad por la enfermedad. “Fue bastante amable conmigo el Covid…”, compartió la uruguaya, que luego de ese periodo retomó sus actividades con el mayor entusiasmo, siempre contando con el apoyo incondicional de sus seres queridos.

Por supuesto, Bárbara también habló de cómo cree que se contagió de Covid-19, luego de haber pasado mucho tiempo sin tener contacto con los suyos. “Estaba mi hermana, mi sobrina y mi madre, pues ya teníamos mucho tiempo de no vernos, a los tres días de la visita empecé a sentir fiebre, mucho dolor en los párpados, en la cabeza…”, relató, por lo que de inmediato tomó las medidas pertinentes para tener certeza de lo que estaba ocurriendo. “Me hice la prueba y salí positiva, estuve 15 días guardada hasta que pasó la enfermedad…”, reveló la actriz de melodramas como Rubí en otro instante de la charla.

VER GALERÍA

Recordemos que fue a mediados de abril cuando Bárbara habló abiertamente de su contagio por Covid-19, esto durante su asistencia a la premier de la cinta titulada Todo lo invisible, la cual es protagonizada y coproducida por ella. “A mí me dio Covid y me fue bien gracias a Dios, no necesité oxígeno, entonces eso de que dicen que no existe, yo te puedo decir que a mí me dio. Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, me tardé 2 o 3 semanas, me dio es desorientación, muchísimo, de que sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente en otro parte y tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a regresar a sentirme bien y gracias a Dios estoy muy bien…”, dijo en aquel momento.

Un sueño hecho realidad

Más allá de la situación de salud por la que atravesó, Bárbara disfruta al máximo este instante, en el que ha tenido la dicha de estrenar el cortometraje inspirado en su vida, el cual ha presentado en la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. “Está muy inspirado en mi infancia y en lo que viví, junto con mis hermanos de niños, con la violencia de mi padre y habla de la violencia intrafamiliar. Cuando empecé a escribir el guion hubo un momento en el que tuve que parar porque sentí que estaba juzgando mucho al personaje que hace al papá de las niñas, a mi padre, y estaba señalando mucho al mismo tiempo que estaba escribiendo esta historia. Estaba haciendo un trabajo de perdón importante con mi papá y no fue planeado…”, contó para las cámaras de TVAzteca.

VER GALERÍA