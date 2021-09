El elenco de Sex and the City se viste de luto por el sensible fallecimiento de Willie Garson El actor, conocido por dar vida al amigo de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch murió a la edad de 57 años

En medio de las grabaciones de la nueva temporada And Just Like That, proyecto que marca el regreso de Carrie, Miranda y Charlotte, a la pantalla chica, el elenco de Sex and the City se viste de luto por el sensible fallecimiento de uno de los personajes más encantadoras de esta historia, el actor Willie Garson, quien daba vida al noble Stanford Blatch quien, de acuerdo con información de su hijo, Nathen Garson, murió este 21 de septiembre a la edad de 57 años de edad. Fue a través de su cuenta de Instagram que el joven dio a conocer la triste noticia que causó conmoción en redes sociales entre los fans de esta icónica serie que está alistando su regreso.

A través de un álbum de varias entrañables fotos y videos de su padre, el joven escribió: “Te quiero mucho papá. Descansa en paz, estoy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que me hayas compartido tanto amor. Nunca lo olvidaré, ni lo perderé”, se lee en el feed del hijo del actor.

Aunque el hijo del actor no reveló las causas de la muerte, de acuerdo con información de TMZ, desde hace un tiempo Garson sostenía una lucha contra el cáncer, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado que este haya sido el mal que terminó por quitarle la vida. En junio pasado, el actor compartió emocionado una foto al lado de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, durante el arranca de las grabaciones de la secuela de Sex and the City: “Y comienza”, escribió como descripción de esta imagen que, tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento se ha convertido en el espacio donde sus fans lo han despedido con frases como “Descanse en paz”.

Como en su personaje de Stanford, Willie tenía una excelente relación con las actrices de la serie, de hecho, en abril pasado, le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños a Cynthia Nixon y en febrero hizo lo mismo con Kristin Davis a quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños a esta bella activista, actriz y amiga!”. Además, a principios de año fue de los primeros en celebrar el regreso de la nueva secuela de Sex and the City, un proyecto que lo tenía tan entusiasmado como a sus compañeras de elenco.

Su hijo, el gran logro de Willie

En sus redes sociales también documentó su incanzable labor altruista, pues además de buen actor, Willie Garson fue un activista alrededor de las familias adoptivas, una situación que él tuvo la fortuna de experimentar en 2009, cuando se convirtió en padre de Nathen, de entonces 8 años de edad y quien actualmente tiene 19 años. Fue el año pasado, durante el cumpleaños de su hijo, que el actor expresó en un cariñoso post cuánto lo quería: “¡Feliz cumpleaños 19 a este amable, curioso, empático, cariñoso, inteligente, deportista, trabajador y amigo! Pero lo que mejor hace es ser mi hijo. Feliz día joven, papá te ama más que a nada”, se lee en su feed.