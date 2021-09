¿Un nueva ilusión? Itatí Cantoral revela si ya tiene novio

Los fanáticos de Itatí Cantoral no pierden detalle de cada uno de los movimientos de la actriz, quien se encuentra muy enfocada en sus múltiples proyectos profesionales. Sin embargo, los asuntos relacionados con lo que ocurre en su corazón también han sido de mucho interés para sus seguidores, sobre todo en este momento, en el que han surgido rumores en los que se asegura que la actriz podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Por supuesto, ha sido ella la encargada de aclararlo todo, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando ha hablado abiertamente de este aspecto de su vida, en específico de los años en que mantuvo un romance con Eduardo Santamarina.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Recordemos que fue en 2018 cuando Itatí confirmó su separación de quien fuera su esposo por una década, Carlos Alberto Cruz, con quien tuvo la dicha de tener una hija, María Itatí, que actualmente tiene 12 años. Desde ese entonces, la estrella de telenovelas y series ha disfrutado de la soltería, pero, ¿es cierto que en este instante hay un galán que le ha robado el corazón? Tan amable como siempre la intérprete ha puesto punto final a la interrogante. “No, no tengo galán…”, señaló durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Lo cierto es que la curiosidad de los reporteros reunidos en el lugar fue tanta, que insistieron en conocer incluso las razones por las cuales Itatí todavía no tiene novio, a pesar de las versiones que han circulado en las que se habla de la presencia de un supuesto galán. “No tengo tiempo (de tener novio). No, no tengo pretendientes, no sé que pretendan. No tengo tiempo. Gracias a Dios voy a hacer otra serie para Netflix, acabo de estrenar una serie en Netflix y estoy grabando ahoritita y tengo que ensayar… No hay manera de hacer esperar a todo el elenco…”, dijo de lo más simpática durante la charla, dando muestra de que su trabajo es en este momento una de sus mayores prioridades, por lo que el amor parece un asunto lejano.

VER GALERÍA

¿Anulará su matrimonio religioso con Santamarina?

Entre otras cosas, Itatí fue muy sincera al responder si ha pensado en anular su matrimonio religioso con Eduardo Santamarina, pues estos días también han cobrado fuerza esos rumores, mismos que ha echado por tierra de la misma manera en que lo ha hecho su ex. “No, no hemos tocado ese tema, yo como ya me divorcié no tengo ahorita idea, ni nada, ni casarme por la iglesia…”, explicó con firmeza, para luego agregar: “No hemos vuelto a hablar de ese tema. Si él me lo pidiera, lo pensaría…”, señaló la intérprete, que prefiere ocupar si tiempo en seguir creciendo profesionalmente, así como cuidando de sus hijos, quienes han sido su principal motivación a lo largo de todos estos años.

De hecho, Santamarina también fue cuestionado en torno a este asunto, coincidiendo con las palabras de Itatí, quien ha sido muy transparente, y reservada a la vez, al dar detalles de lo que ocurre en este ámbito de su entorno personal. “No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la Iglesia entonces no es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, entonces de mi lado, la verdad que no, no lo considero…”, dijo el galán de telenovelas, quien lleva una relación muy cordial con la madre de sus hijos, los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo, que más allá de la separación de sus papás, han crecido en un ambiente de total armonía.

VER GALERÍA