'Estaba en un lugar medio oscuro', Omar Chaparro al confesar detalles de la etapa más dura en su vida

Se dice fácil, pero detrás del éxito que Omar Chaparro ha podido conquistar en el medio del espectáculo hay episodios difíciles, mismos que ha logrado superar gracias a la fortaleza que ha tenido para salir adelante. Tan sincero como suele ser, el intérprete ha hablado a corazón abierto de esos duros momentos, y de cómo en algún instante incluso se cuestionó la razón de seguir viviendo, una situación que hoy recuerda con toda claridad y de la cual ha tenido un valioso aprendizaje. Eso sí, el actor reconoce el apoyo tan imprescindible de su esposa Lucy, quien nunca se ha apartado de su lado para darle ánimos ante las dificultades por las que han atravesado, principalmente cuando en el pasado los proyectos laborales que tanto lo motivaron llegaron a su fin.

En entrevista con Yordi Rosado, el también comediante relató cómo tras una etapa de éxito en la pantalla chica comenzó a vivir un periodo de inestabilidad emocional, en donde de un día para otro su realidad cambió. “Sufrí una etapa de mucha depresión, No Manches se acaba en el 2006, yo me voy para Alemania a hacer el Mundial con Eugenio Derbez y entonces ahí entro en una depresión bien dura porque se acaba el programa y después de haber estado con 7 mil personas casi volteando la camioneta afuera del Ángel (gritando): ‘Omar’, y cómo te da el golpe la vida…”, explicó, evocando esos momentos en que su popularidad había crecido como la espuma.

Al enfrentar ese marcado contraste, Omar asegura que hizo un acto de conciencia, dando por hecho que su carrera sobre los escenarios había terminado, pues fue durante su estancia en Alemania que todo parecía marchar por otro camino. “Todos decían: ‘Ahora sí vamos con Eugenio Derbez’, y nadie decía Omar Chaparro y entonces me empecé a deprimir horriblemente…”, contó. Sin embargo, por aquellos días lo invadió un profundo pensamiento, teniendo más presente que nunca el difícil proceso por el que atravesaba. “Empecé a leer un libro que se llama El Barco de la Ilusión, de la vida de Germán Valdez, Ti Tan, y terminé de leerlo y me conmovió mucho, porque vi que después de estar en la cima Tin Tan, al último terminó yendo a programas así muy (de bajo perfil) … tuvo un bajón y dije: ‘Es mi bajón, ¿qué sigue después de esto? Pues también ya, morirme’. Y me acuerdo que… volteé a ver un cortinero y dije: ‘¿Qué pasa si me ahorco?’…”, confesó.

En esa charla, Omar habló de cómo su esposa fue quien le dio ánimos para ponerse de pie y continuar, planteándose diversas alternativas, ante la situación de no tener proyectos laborales que lo hicieran sentir pleno, hasta que nuevamente surgió la posibilidad de regresar a la televisión con un programa en el que fue presentador de videos musicales. “Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro, ya regresé a México y le dije a mi esposa: ‘Vámonos, como quiera pongo un puesto de hot dogs o algo’, después de Big Brother y me acuerdo que mi esposa me dijo: ‘No, aquí nos quedamos y tú tienes talento, vamos a insistir…’, pero sí fue un momento bajo en mi carrera…”, relató.

Otro momento crítico

En ese espacio, Omar además habló de cómo aunado a su inestabilidad con los proyectos en televisión, intentó convertirse en empresario, una circunstancia que trajo consigo un problema que no se habría imaginado. “Ese momento oscuro también había invertido todos mis ahorros en un bar en Chihuahua… con un socio que estaba cansándose de robarme, se había asociado con un abogado… y para acabarla me hablan y me dicen: ‘Ve este video en YouTube’… ya vi el video y era el socio de mi socio, que era hermano de la procuradora de Chihuahua en aquel entonces, y pongo el video y está mi socio sentado como con seis militares con metralletas, encapuchados…”, a esta persona después de ese video evidentemente lo mataron, pensaban que me iban a matar a mí también… Platicando con un amigo que estudiaba cábala me dijo: ‘Vende todo eso, es una energía densa, negativa…’, Malvendí todo eso y lo doné, entonces empecé yo a salir adelante y me acuerdo que empecé a escribir mi conferencia y me empezó a ir muy bien…”, compartió.

