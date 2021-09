Altair Jarabo da detalles de cómo la conquistó su esposo

A un mes de su espectacular boda parisina, Altair Jarabo compartió con sus seguidores algunos detalles de su relación con su esposo Frédéric García a través de una dinámica en Instagram de preguntas y respuestas donde contó cómo fue que el francés la conquistó. Aunque, en el pasado, la actriz nunca imaginó caminar hacia el altar: “Yo llegué a pensar que era incasable”, comentó hace unas semanas a la prensa mexicana; su esposo, supo cómo enamorarla y de las cualidades de Fréderic fue de lo que habló en esta charla donde también le pidieron algunos consejos amorosos, además de dejar claro que, su nuevo rol de mujer casada, no interferirá en su carrera profesional.

Más sincera que nunca, Altair aprovechó esta dinámica para revelar cómo le hace ella cuando tiene días malos: “Fíjate que cuando yo no me he sentido lo máximo, me echo un clavado adentro y trato de trabajar sobre lo que no me gusta de mí y cambio mi comportamiento”. También reconoció que ha atravesado por temporadas en las que no la ha pasado bien: “Por supuesto que sí, hay días, semanas o meses que digo: ‘¿Qué está pasando?’, pero, todo pasa, se vale hablar, se vale buscar ayuda y no dejar que sea un círculo vicioso”, comentó. Incluso contestó qué carrera estuvo a punto de estudiar en lugar de actuación: “Estuve muy cerca de estudiar relaciones internacionales, porque me encanta ese rollo, pero en mi tierna infancia consideré ser astronauta, científica o presidenta”.

Sobre si regresará a la actuación dijo: “Por supuesto que sí, tengo más ganas que nunca”. La actriz también dio algunos tips con los que cuida su rostro: “Me alejo del sol, tengo una rutina de limpieza y también creo en la tecnología y la modernidad”. Con una sonrisa en el rostro, Altair reconoció que está feliz con su reciente boda y se animó a confesar cómo la conquistó su esposo: “Frédéric me conquistó siendo un caballero, inteligente, divertido y tratándome con mucho amor”. Sobre este tema, la pareja ya había hablado durante su primer encuentro con la prensa tras convertirse en marido y mujer, donde Fréderic reveló: “Una conquista apasionada, de verás vale la pena, porque me hace sentir el hombre más feliz del mundo”.

Su boda de ensueño

Fue el pasado 16 de agosto, cuando la mexicana y el francés se juraron amor eterno en una boda que se realizó en el Château de Vallery, un castillo ubicado al sur de París hasta donde varios invitados de la novia arribaron, provenientes de nuestro país, como sus amigas, la socialité Olivia Peralta, Fabiola Guajardo y el actor José María Torres, por mencionar a algunos. La pareja eligió París para unir sus vidas debido a que fue este el sitio donde, hace un año, el francés se arrodilló para pedirle que fuera su esposa, un momento que ella compartió, en abril pasado, en exclusiva para ¡HOLA!

En aquella entrevista, Altair Jarabo nos contó cómo fue que Frédéric le pidió matrimonio: “El año pasado, Frederic rentó un departamento en París, cerca de Palais Royal, con vista espectacular. No había restaurantes, entonces, preparamos una cena para dos y decidimos ponernos guapos. Yo pensé que iba a ser una cena normal, pero no. Brindamos por haber cocinado; yo estaba distraída con la vista fenomenal y, de repente volteé, y él estaba hincado con un anillo. Me dijo palabras hermosas y hasta se me aguaron los ojos fue un sueño. ¡Me sentía como en una película!”, contó.