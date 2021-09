El desencuentro y reconciliación de René Strickler y Vanessa Guzmán

La carrera de René Strickler en las telenovelas mexicanas le permitió consolidar un éxito rotundo, tanto así que el galán argentino hoy atesora un sinfín de recuerdos de esa etapa. Precisamente, él mismo ha revelado en una reciente entrevista una complicada situación por la que atravesó en el pasado, cuando al grabar un melodrama tuvo un desencuentro con una actriz. Aunque no mencionó el nombre de la estrella ni la producción a la que se refería, sus declaraciones hicieron intuir que se trata de Vanessa Guzmán y de la etapa en la que trabajó con la también atleta del fitness en Atrévete a Soñar, un momento que por fortuna concluyó de la mejor manera con una amistad que ha perdurado por varios años.

De lo más respetuoso, Strickler se sinceró en entrevista con Aurora Valle para el canal Tlnovelas, en donde revivió esos días en los que le tocó interpretar el papel de Rodrigo Peralta, quien se relacionó sentimentalmente en la ficción con Ana Castro, personaje que llevó Vanessa. “Yo en una novela sufrimos un poquito con la actriz, en una novela también a veces dije: ‘Oigan, ya mátenme, esto está muy pesado’, estaba medio complicado. Hoy en día es una gran amiga pero sí, en su momento la entendí, en ese momento había sido mamá… ella me pidió disculpas, me dijo: ‘Yo sí en ese tiempo estuve con muchos problemas de ese aspecto, lindísima’…”, contó.

Strickler ahondó en su relato, confesando que incluso hizo una importante petición al productor del melodrama, ante la situación que se vivía en el set de grabación, aunque siempre orgulloso de compartir créditos con ese elenco. “Llegó un momento en que yo ya le dije al productor: ‘Mátame, mátame, yo ya me voy’. Era complicado pero era un gran reparto y te divertías con todos los demás. Tampoco era como para cortarse las venas, pero bromeando yo al productor le dije: ‘Ya párale poquito el carro, ya bájale’, y yo creo que el productor quizá sabía el problema que traía ella, nada más que no lo querían decir…”, compartió sonriente, pasando la página de ese capítulo.

El reencuentro con Vanessa y las disculpas de la actriz

Como era de esperarse, tiempo después los caminos de Vanessa Guzmán y René Strickler volvieron a coincidir, esta vez en la telenovela Soltero con hijas, en el 2019, instante en el que ambos tuvieron la oportunidad de platicar y echar abajo cualquier diferencia. De hecho, el argentino recuerda que la actriz le ofreció una disculpa. “Ella traía problemas post embarazo, entonces cuando ella me lo platicó, que fueron años después, pues ya, yo también soy muy light, no tengo bronca. Hicimos Soltero con hijas, nos volvimos a encontrar y ella me pidió disculpas, me dijo: ‘René, yo traía este tipo de problema’, y la adoro, la quiero mucho, es una gran compañera y Soltero con hijas perfecto, no hubo problema…”.

Así mismo, René ha tomado todo con la mejor actitud, asegurando que ha sido “totalmente entendible” la situación por la que atravesó la guapa intérprete. “Hay mujeres que no pasan por eso y hay mujeres que sí lo sufren mucho, tienen un cambio hormonal terrible al tener un bebé…”, contó el actor, quien de la misma manera hizo énfasis en los gratos recuerdos que conserva de su trabajo en esa producción, en la que compartió créditos con Danna Paola, que fue su hija en la ficción. “Bromeábamos mucho, jugábamos mucho… tengo muchos años de no verla (a Danna Paola), me da muchísimo gusto que esté triunfando en Europa, la quiero muchísimo, le he perdido la pista… Disfrutamos mucho la novela…”, señaló.

