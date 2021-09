De lo más sincera, Camila Sodi sale a la defensa de Diego Luna

Hace ya varios años que Camila Sodi y Diego Luna tomaron la decisión de separarse, sin embargo, la relación de cordialidad que existe entre los dos se encuentra intacta. De hecho, en más de una ocasión la actriz ha expresado el enorme aprecio que tiene por el padre de sus hijos, de quien ha hablado una vez más, echando por tierra las versiones que han circulado en torno al actor a lo largo de estos días. De lo más amable, la intérprete de melodramas como Rubí respondió a las preguntas de la prensa, minutos antes de tomar un vuelo a España, destino al cual voló por motivos de trabajo, según contó en un instante de esta repentina charla con la prensa, mostrándose incluso de lo más simpática.

Camila se tomó un tiempo para responder algunas preguntas, entre ellas una ligada a su ex, luego de que en días pasados los nombres de Luna y el de su compañero, Gael García, acapararon la atención en algunos medios. “¿Y ustedes creen todos los chismes que ustedes mismos hacen?”, respondió con sentido del humor la actriz, para luego reiterar el respeto que tiene por quien fuera su esposo durante cinco años. “Yo creo que la gente sabe perfectamente la gran persona que es (Diego)…”, aseguró en un instante de este encuentro mientras trataba de abrirse paso entre la nube de reporteros, siempre sonriente y amable.

A propósito de las preguntas en torno a su ex, la también estrella de series como Falsa Identidad y Señorita Pólvora fue cuestionada sobre el romance que Luna mantiene con Marina de Tavira, respondiendo de manera muy reservada y sin ahondar en detalles, pero dejando en incertidumbre a los reporteros que deseaban saber más al respecto. “Viva el amor señores y señoras”, dijo entre risas la intérprete, quien se caracteriza por mantener alejada su vida privada de los reflectores. Recordemos que el romance entre Diego y la estrella de la cinta Roma ha sido muy comentado, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha hablado abiertamente frente a las cámaras.

¿Qué dijo Camila de su ruptura con Diego?

Fue a principios de mayo cuando, como pocas veces, Camila Sodi habló de su ruptura sentimental con Diego Luna, esta ocasión en una plática con Aislinn Derbez, quien sin ningún filtro le preguntó sobre este aspecto de su vida. “No se lo deseo a nadie (la separación), con hijos… se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso, porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’, entonces volver a conectar y a preguntarte, ¿para mí que significa? y ¿qué es lo importante para mí? Como que se te cae todo para que lo puedas volver a construir como tú quieres…”, dijo.

En aquella charla, Camila también se refirió al lugar importante que ocupa Diego en su vida, con quien tuvo la dicha de tener dos hijos: Fiona y Jerónimo, que han crecido cobijados por el cariño de sus papás. “Es mi familia para toda la vida…”, explicó la actriz sobre Diego en aquel momento, en el que además reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó el haberse comprometido demasiado joven. “Yo me casé bien chiquita, entonces yo creo que las herramientas que uno va recolectando durante la vida pues son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor, y al final decides si te quieres quedar o no en la relación en la que estás, y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Son durísimas pero son consecuencias que al final juegan a tu favor…”, reveló.

