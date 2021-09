¡Bebé a bordo! Natalia Téllez anuncia que está esperando su primer hijo

Para sorpresa de sus más de 3 millones de seguidores, Natalia Téllez compartió emocionada la noticia de su embarazo. Con una imagen en compañía de su novio, Antonio Zabala, y de su mascota Güero, en la que aparece sosteniendo una prueba de embarazo positiva, la conductora de Netas Divinas dio a conocer la feliz noticia con la que provocó revuelo. Como era de esperarse, esta publicación se convirtió en el medio por el cual, varias de sus famosas amigas la felicitaron, tal como lo hizo Jacky Bracamontes quien, incrédula, se dijo muy feliz por la nueva etapa que está por comenzar su excompañera de emisión: “¡Natalia Téllez!, ¿esto es verdad? No juegues con mis sentimientos. Estoy muy emocionada, ¡Felicidades!”, escribió la tapatía.

Conmovida por compartir con sus seguidores la noticia, la presentadora escribió: "Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría". En tiempo récord esta publicación de Natalia se popularizó y varios de sus fans la felicitaron dejando lindos comentarios celebrando esta noticia que, para quienes la siguen, saben que es un gran paso en su vida pues, tal como lo había comentado en Netas Divinas, la maternidad le resultaba un tema muy retador; sin embargo, desde que comenzó su noviazgo con Antonio Zabala, había cambiado mucho su manera de pensar respecto a ser mamá, incluso, ya había adelantado que tenía ilusión de tener un hijo con él.

En ese sentido, en enero pasado, la presentadora se animó a abrir su corazón en el programa de Unicable donde reconoció que su noviazgo marcha viento en popa: “Justo la relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’”. En aquel programa, Nat reveló que desde que comenzó su noviazgo con Zabala supo que era el indicado: “Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir”, comentó sobre la felicidad que le provoca esta linda relación.

Su historia de amor

Fue durante el verano pasado, en medio de confinamiento, cuando a través de redes sociales, Natalia Téllez fue dejando pistas que apuntaban a que estaba enamorada, pero no fue sino hasta que se sintió lista para compartirlo con sus seguidores que presentó oficialmente a Antonio Zabala en Instagram. Poco a poco, la presentadora comenzó a mostrarse mucho más abierta sobre esta relación que le devolvió la sonrisa luego de una temporada soltera. Conforme fueron pasando los meses, la presentadora fue revelando más detalles de cómo se dio el flechazo con su novio a quien conoce desde hace más de una década, pero fue hasta que sus caminos se volvieron a cruzar que supieron que eran el uno para el otro.

Feliz y enamorada, en diciembre pasado, Natalia le dijo adiós al 2020 un año que, para ella, fue trascendental debido a esta relación y así lo compartió en Instagram: “Te conozco desde hace 12 años, pero bendito 2020 que te puso cerca de mí”. Según ha contado, Antonio fue su compañero cuando estudiaba actuación en Televisa y desde entonces ella se sentía atraída por él: “Mi crush de cuando iba al CEA”, escribió en marzo pasado. Según ha compartido, esta relación la ha vuelto mucho más expresiva con su pareja: “Perdón me he vuelto una persona muy cursi, si eres yo hace unos años, fama unfollow”, escribió haciendo referencia a que, en el pasado no solía ser así.