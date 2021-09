Omar Chaparro se sincera sobre su pasada rivalidad con Adal Ramones

Si algo define a Omar Chaparro es su habilidad para ser un hombre de múltiples talentos, cualidad que le ha permitido forjar una de las carreras más exitosas del espectáculo por más de dos décadas. Precisamente, el intérprete originario de Chihuahua se ha sincerado sobre sus inicios en la pantalla chica, y cómo tras su repentino éxito surgieron algunas circunstancias propias del medio, como cuando se dio una especie de rivalidad entre él y Adal Ramones. Tan transparente como siempre, el también comediante habló de este episodio como nunca antes, revelando detalles de esta situación que se dio cuando Otro Rollo era uno de los programas de mayor audiencia en Televisa.

Fue durante la reciente entrevista con Yordi Rosado, que Chaparro se refirió a esta rivalidad, la cual se dio cuando entró al aire uno de los programas de televisión que él conducía y que de inmediato se convirtió en uno de los favoritos del público. “Yo creo que había una rivalidad ahí involuntaria pero no tanto de nosotros, sino del mismo medio y de la gente. Cuando yo empecé a hacer Black and White, alguien me dijo, no sé si tú, que cuando nosotros empezamos llegó Adal a la oficina, que estaban todos sentados, que puso así su libro en la mesa y (dijo): ‘Quiero que investiguen a Omar Chaparro de Black and White, y todos así de: ‘Sí, señor Ramones’…”, dijo.

En otro instante de la plática, Omar recordó como incluso algunos de los ejecutivos de la televisora se involucraron en esta conversación, lo cual asegura hizo que Adal fijara su atención en él. “No sé si por el estilo, porque era norteño… había como varias similitudes y la gente empezó a decirle a Adal: ‘Aguas, y también los ejecutivos’. Si Adal en algún momento estaba tan exitoso y de repente pudo ser un poco sangrón con algún ejecutivo, los ejecutivos empezaron a decir: ‘Pues ahí viene Omar Chaparro’ y eso puso nervioso a Adal…”, reveló el también cantante, quien se distingue por ser una de las celebridades más queridas del medio.

La confesión de Yordi

Como ex integrante de Otro Rollo, Yordi se sinceró con Chaparro para confesarle que su presencia en la pantalla chica y sí encendió las alarmas entre la producción del programa, por lo que tomaron la decisión de no perderlo de vista. “La verdad es que sí, sí teníamos preocupación porque cuando empezó Black and White… lo que empezamos a ver fue a un chavo extremadamente creativo, un chavo divertido, una persona que hacía personajes y algo muy importante, un cuate nuevo… Entonces ver que había un chavo nuevo que era tan talentoso como tú… lo que sí se es que como: ‘Pongámosle ojo a ese cuate’. Los ejecutivos sí nos decían: ‘Aguas, ahí viene Omar Chaparro’. Por eso cuando salió No Manches, y cuando entramos tú y yo a Big Brother yo entré con mucha rivalidad contigo por eso, porque yo ya traía el: ‘Ya vienen a sustituirlos…”.

Pero más allá de eso, Chaparro mantiene lazos de cordialidad con sus compañeros del medio, tanto así que en otro instante de su plática con Yordi confesó que Adal lo llamó por teléfono, un gesto con el que ambos pusieron punto final a esa ‘rivalidad’ de la que hoy solo queda un simpático recuerdo. “Me habló Adal Ramones… yo era Telehit: ‘Adal, mucho gusto’, me salió lo fan… Como que Adal habló para tantear el terreno pero se me hizo muy inteligente su llamada y me cayó muy bien…”, señaló, relatando que esa conversación Ramones lo felicitó y lo invitó a colaborar en algún momento.

