Galilea Montijo revela nuevos detalles de las secuelas que dejó en ella el Covid-19

La cercanía que Galilea Montijo mantiene con sus fanáticos es tan estrecha, que comúnmente suele compartir de manera pública algunos aspectos relevantes de su vida personal, como ocurrió meses atrás cuando comunicó que había dado positivo a Covid-19. Por fortuna, la tapatía logró superar ese episodio de salud que de igual manera tocó a su familia, aunque no ha estado exenta de sufrir algunas secuelas a raíz de la enfermedad, así lo reveló la mañana de este 17 de septiembre durante la emisión del programa matutino Hoy. Lo cierto es que en este instante todo parece marchar de la mejor manera para ‘Gali’, pues tras esa situación ha retomado su rutina familiar y en el trabajo, algo de lo que se siente enteramente orgullosa.

Fue tras la presentación de una entrevista con Monserrat Oliver en un segmento del programa Hoy, -en la que la guapa conductora de Montse & Joe dio detalle de las secuelas físicas que había dejado en ella el Covid-, que Galilea tomó la palabra para hablar sin filtros de algunos de los padecimientos de salud que originó en ella el virus. “Hay muchas secuelas, a mí me dejó lo del derrame en el corazón y pericarditis...”, dijo frente a sus compañeros de emisión, que escucharon con mucha atención sus palabras. “Pero es que hay muchas personas que les ha afectado, se siente raro, sobre todo después de muchas veces…”, agregó.

En ese espacio, Galilea también contó que ante esta situación ha acudido puntualmente con su médico, quien se ha encargado de mantenerla al tanto de cómo marchan las cosas, sin que esto represente un riesgo para ella. Por tal motivo, aconsejó a los televidentes a estar muy pendientes de su salud. “Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión sobre todo, es un indicador de que algo (pasa). Ahora resulta que tengo (soy) también hipertensa, esa me la heredó mi mamá…”, explicó, para luego ser específica con lo que le comunicó su especialista y descartar así cualquier duda entre sus seguidores: “Pericarditis y un pequeño derrame que no pasa nada, pero hay que atenderse con tanta secuela del Covid…”, dijo.

Recordemos que en marzo pasado, Galilea habló de cómo había vivido sus días con Covid, luego de haberse contagiado dos veces, por lo que se sinceró en torno a las repercusiones emocionales que derivaron a partir de ello. “Tuve unos días muy feos psicológicamente, yo decía: ‘Diosito, ¿de aquí para dónde me iré? ¿Al hospital? ¿Me quedo? ¿Qué hago?’ Pero gracias a Dios lo estamos contando, y nada, estamos bien dentro de todo…”, reveló en un enlace con el programa Hoy por aquellos días. “Esta vez sí me asusté más que la primera, pero tomamos todas las precauciones, estuvimos con nuestro médico, con todas las recomendaciones, con los medicamentos. Esta vez a Mateo sí le hice prueba porque lo veía como raro… a él sí le pegó, temperatura los primeros tres días, entonces nunca sabes cómo te va a dar…”, dijo.

El importante consejo de Galilea

Frente a esta experiencia, Galilea además aprovechó para dar un consejo a los televidentes, a quienes pidió no bajar la guardia y seguir con las medidas de precaución. “Después de que nos da la primera vez tu piensas: ‘Pues si los anticuerpos, y a lo mejor ya no me vuelve a dar’. Yo no pensaba eso, la verdad, porque pues tengo una familia que cuidar y otra familia que son ustedes en el foro. Ustedes más que nadie sabe la manera en cómo nosotros nos cuidamos. Hay que cuidarnos, se escucha por ahí que ya esto está mutando, qué miedo… de verdad, cuídense mucho… cubrebocas, si usándolo, si cuidándonos nos vuelve a dar…”, dijo.

