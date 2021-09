Vadhir Derbez habla de las secuelas que tuvo tras su accidente esquiando: ‘No ha sanado’

Este año 2021 ha sido muy retador para Vadhir Derbez en cuestión de salud. Primero, a principios de año sufrió una fuerte caída mientras esquiaba; luego, justo antes de comenzar la filmación de la segunda temporada del reality, De viaje con los Derbez, el cantante se contagió de Covid-19, razón por la que se incorporó al programa semanas después de que comenzó, por último, el mes pasado, el también actor sufrió un accidente automovilístico durante sus vacaciones en San Francisco, incidente que no fue de gravedad, pero por el cual tuvo que utilizar un collarín durante algunos días. Sobre ese tema, esta mañana el hijo de Eugenio Derbez habló en entrevista para Hoy cómo va su recuperación de la lesión que sufrió desde que comenzó el año.

Con la simpatía que lo caracteriza, Vadhir se sinceró y reveló que la caída que sufrió en febrero durante su visita la nieve le dejó algunos malestares: “Había tenido un accidente esquiando, al principio del año y ya van dos veces que se me contractura por lo mismo y no ha sanado”, reconoció. Aunque le ha dado algunos problemas, el cantante reconoció que aunque ya está bien, no la pasó bien con las secuelas: “Ahorita me ando checando y ya todo bien, pero sí, una de esas contracturas del diablo que no te puedes ni mover, que tienes que voltear así, con los ojos, ya sabes”.

Después de estas visitas al médico, Vadhir reconoció que en este momento está enfocando toda su energía en cuidarse: “Lo bueno es que todo el mundo ya sabe que estoy bien, todo tranquilo, pero sí, hay que cuidar la salud, 100%”. Fue luego del estreno del reality familiar que se dio a conocer que, el año pasado, Vadhir tuvo Covid, tras hacer público, el actor reveló a Televisa Espectáculos: “Les confieso que ya lo pasé también”. Aunque reveló que sus síntomas fueron leves, aseguró que aprovechó el tiempo en confinamiento para hacer canciones: “Tuve como unos días pesados, pero sabes qué lo aproveché muchísimo para componer música”, dijo.

En aquella ocasión, Vadhir también habló del contagio de su hermano, José Eduardo Derbez, quien lidió con el virus, tras regresar de Estados Unidos, donde grabaron la segunda temporada del reality. Reconoció que su hermano, como él, tuvo síntomas leves, pero resaltó la importancia de cuidarse y habló de los casos que se complican: “La verdad es que hay que estar al pendiente de la familia. Está grave los casos que se tornan graves y que hay gente que ha perdido la vida, pero en este caso mientras no te de tan fuerte pues la logras librar”, dijo.

Vadhir, el Derbez más intrépido

Cabe resaltar que Vadhir es un joven muy saludable; sin embargo, los retos de salud que enfrentó este año están relacionados con su pasión por la adrenalina, como ocurrió durante su visita a la nieve. En ese sentido, hace unas semanas, el actor dio lecciones de valentía durante su viaje a Guatemala donde, en compañía de su hermana, Aislinn Derbez, y un grupo de amigos exploraron uno de los volcanes más representativos del país, una aventura que ambos compartieron en sus redes: “Este lugar es realmente alucinante”, comentó el actor en una de sus historias durante su escalada por el volcán.