Aracely Arámbula explica por qué no comparte en redes imágenes con su novio

Como parte de la presentación de la gira por México y Estados Unidos de la obra de teatro, Por qué los hombres aman a las canijas, Aracely Arámbula y Mauricio Ochmann, protagonista de esta puesta ofrecieron una rueda de prensa en la que, además de este proyecto, revelaron algunos detalles de su vida privada, como el estado de su corazón. Aunque la actriz siempre ha apostado por la discreción a la hora de hablar de su vida privada, durante este encuentro con los medios de comunicación admitió que está muy feliz en una relación de la que prefiere no dar detalles. En esta charla, Arámbula también habló de su papel como jefa de familia y sobre su faceta más especial, la de madre de Daniel y Miguel, quien en enero próximo celebrará su cumpleaños número 15.

Después de responder las preguntas relacionadas con el trabajo, la prensa quiso saber más sobre la vida de los actores y comenzaron cuestionando a Mauricio sobre su noviazgo con Paulina Burrola, relación que su compañera Aracely halago diciendo: “Mau en las redes muy precioso. Qué bonito es el amor, nada más lindo que eso”. Aprovechando que estaba hablando de la relación de su compañero, los reporteros le preguntaron si ella se encontraba en una relación a lo que respondió: “Yo también, nada más que no lo subo”, dijo sacando una carcajada a los presentes. Aracely explicó por qué prefiere vivir su relación en privado: “No lo subo, porque luego son tremendos”, finalizó.

De lo que sí quiso hablar, fue de cómo ha tomado su papel de jefa de familia: “Es bonito ser una mujer fuerte, que eres pilar de familia y en este país hay muchísimas. Va dedicado, mi trabajo, a todas esas mujeres maravillosas que se hacen cargo de sus hijos, de su trabajo, de la familia”, comentó. En su caso, reconoció que ese instinto protector ha sido parte de ella, incluso antes de ser mamá: “Yo soy una persona que tengo un gran apoyo por parte de mi hermano, pero me encanta estar al cuidado de mi mamá, qué necesita mi papá, entonces, soy muy protectora ya tomé ese papel y me gusta, desde siempre”, comentó en esta rueda de prensa.

Sobre su papel de padre y madre, la actriz reveló: “Estoy feliz y completa con mis hijos”. Fue en ese momento cuando los medios le preguntaron cómo va la situación legal con el padre de sus hijos, con quien sostiene un proceso por la manutención: “Todo lo que quieran saber sobre eso, le pueden preguntar a Guillermo Pous que es mi abogado y es un lindo”. Lo que sí aclaró es que no formará parte de la última entrega de Luis Miguel, La Serie: “Te voy a decir nada más, no aparezco en la serie, porque lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, ¿no? Me da mucho gusto que hayan respetado y yo voy a estar en la obra de teatro con Mau, por todo Estados Unidos y por todo México”, concluyó sobre el tema.

El gran susto que vivió en Acapulco

Aracely también platicó cómo les fue a ella y a sus hijos durante el fuerte temblor que se sintió en Acapulco la semana pasada: “No sabes, ahora si que una piedra en el camino, vimos en el coche, porque salimos a hacer unas cosas y nos agarró en la caseta, que gracias a Dios no tenía nada arriba, pero la camioneta se movió, como que yo estuviera en los Estudios Universales, estábamos así y de repente dijimos, ‘¿Qué está pasando?, se va a abrir la calle’, entonces, todos con calma, no nos podíamos mover, entonces, lo primero que hice fue bajar el vidrio para asomarse y que no tuviéramos nada arriba, sino, bajarnos, porque estaba yo con mis hijos y mi mamá, mi mamá era la que estaba más asustada, nos fuimos a casa y nos encontramos esa roca tan grande que vieron en el camino", recordó.