Fátima Molina comparte que tras la explosión en su edificio ahora vive con su hermana

El nombre de Fátima Molina acaparó titulares semanas atrás, luego de que ocurriera una explosión en el edificio de departamentos que habitaba, esto al sur de la Ciudad de México, un incidente del que por fortuna logró salir a salvo. Sin embargo, hasta el momento la actriz se encuentra sin casa, aunque contando con el apoyo incondicional de sus seres queridos, quienes desde el primer instante le brindaron una mano para hacer frente a esta situación. Recordemos que en días pasados, la protagonista de Te acuerdas de mí rompió el silencio ante la preocupación de sus fanáticos, quienes han estado muy pendientes de lo que ha ocurrido a lo largo de estas semanas. De hecho, la estrella ha vuelto a hablar para dar detalles de cómo marchan las cosas, siempre discreta sobre sus declaraciones y abierta a compartir más información al respecto cuando sea necesario.

Ante la atención que generó el caso de Fátima, la actriz no pudo escapar de ser entrevistada recientemente por la prensa, a quien reveló parte de este proceso en el que todavía permanece enfocada, de la misma manera en que ocurre con los demás afectados. “Estoy (viviendo) con mi hermana, pero ya les platicaré. Estoy bien, justamente ya expliqué lo que tenía que explicar en mis redes. La mayoría de nosotros estamos muy bien. Seguimos checando cosas, son procesos largos, pero seguimos trabajando y eso es lo importante, que la mayoría tenemos buena salud…”, dijo la intérprete de lo más transparente en su encuentro con los medios, declaraciones retomadas por People en Español.

En ese espacio, Fátima también habló de cómo su trabajo ha sido el principal motor para salir adelante, siempre motivada a pesar de esta difícil circunstancia. “La verdad es que estoy bien. Hoy por hoy estoy tranquila, con muchas ganas de seguir trabajando. Yo a los dos días seguí trabajando porque tenía que ser así y porque así es en esta carrera, pero me siento bien y eso es lo más importante de todo…”, aseguró la también actriz de series televisivas como Diablero, Señorita Pólvora o La Doña, quien se caracteriza por la cercanía que mantiene con sus seguidores sobre todo a través de las redes sociales.

Entre otras cosas, Fátima explicó que desconoce de qué manera le será resarcido el daño, aunque ha estado muy pendiente del proceso derivado de este lamentable incidente ocurrido el pasado 16 de agosto, en el cual se reportó poco más de 20 lesionados y un fallecido. “Ustedes saben que los procesos legales son como… No sé todavía (qué va a suceder), lo juro…”, reiteró durante la charla sin ahondar en más detalles. Cabe destacar que, en su momento, la actriz agradeció públicamente por las muestras de apoyo que recibió, luego de que se comunicara, a través de su representante, que por fortuna se encontraba bien.

Una importante aclaración

Luego del incidente, se dio a conocer que algunos de los vecinos habían acudido al edificio a rescatar algunas pertenencias, por lo que Fátima fue objeto de algunos señalamientos por esos días, situación que aclaró de manera puntual ante el revuelo que esto estaba ocasionando. “Solo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía, como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce. He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más. He entrado sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican. Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado cuatro veces al lugar, porque no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad”, dijo contundente en un mensaje publicado en Instagram.

