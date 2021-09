Ale Capetillo sobre su nueva etapa universitaria en Madrid: ‘No pensé que fuera tan cansado’

Luego de anunciar que esta semana regresó a la universidad, ahora en Madrid, donde reside desde enero pasado, los seguidores de Ale Capetillo notaron que se mostró mucho menos activa en redes sociales, sobre todo en su canal de Youtube donde tiene varios días que no comparte contenido. Más sincera que nunca, la influencer publicó algunas historias en Instagram en las que contó por qué ha estado ausente en redes y reveló que su regreso a clases tuvo mucho que ver. Con el optimismo que la caracteriza, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, admitió que han sido días muy movidos, pero confió en que pronto las cosas tomen su curso, además reconoció que estaba pensando con qué tema sorprenderlos en su próximo video.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Hace unas horas, la joven le explicó a sus seguidores cómo está manejado estudiar y trabajar en el extranjero: “Ya sé que he estado súper ausente ahorita en Youtube, pero no saben lo que ha sido. Tengo que hacer, algún día, un en vivo o hacerles un video en Youtube platicándoles de esto, pero, de verdad, no pensé que iba a ser tan cansado, difícil, organizarme”, confesó. Debido a que está en plena etapa de adaptación, la joven confió en que pronto tendrá más tiempo libre: “Sé que, eventualmente, me voy a acoplar y voy a saber cómo organizarme y tener mi rutina, pero, de verdad, si antes se me pasaban los días volando con el trabajo, ahorita, ir a la universidad, trabajar, cuidar a Bobby y todo lo demás que lleva vivir, me está costando organizarme para grabar contenido”, reconoció.

VER GALERÍA

La joven influencer reveló que tampoco ha subido nada a Youtube debido a que está pensando el tema para compartirle y adelantó que probablemente se trate de su regreso a la universidad, ahora en Madrid: “Tampoco quiero grabar por grabar, así de, a fuerza tengo que grabar y grabar cualquier cosa, o sea, no, como que siempre he tenido la mentalidad de decir: ‘grabaré cuando salga orgánicamente y cuando sea algo que les quiera compartir’”. Ale contó que además del regreso a clases, en el trabajo su agenda está llena: “Esa ha sido la situación, por eso he estado un poco ausente y más que nada, esta semana; esta semana, fue el caos, tuvimos unas fotos en el trabajo, pero también tuve mis primeros días de clases que, eso se los quiero contar, ya me urgía regresar a la universidad”, dijo.

La mexicana platicó que su regreso a clases en otro país es una situación que le encantaría compartir con sus seguidores quienes han sido parte muy importante de esta nueva aventura viviendo sola en España: “Ahorita están habiendo como muchos cambios, muchas cosas, muchas actividades, pero, yo sé que me voy a acoplar y trataré, esta semana, de subirles algún video, no sé, contándoles esta nueva etapa universitaria, bueno, no es una nueva etapa, porque ya estuve en la universidad, pero esta nueva etapa aquí”, finalizó. Recordemos que, en México, Ale cursó los primeros dos semestres de la carrera de Negocios Internacionales y fue a la mitad del tercero que decidió mudarse a Madrid.

VER GALERÍA

La etapa de mayor aprendizaje en su vida

En el último video de Youtube de Ale, la joven reveló que, por el momento, se encuentra soltera y una de las razones que dio para mantenerse en ese estado civil fue sus nuevas responsabilidades en Madrid y así lo explicó: “Tengo que aprender a disfrutar las etapas en las que estoy y, si la vida no me está poniendo al frente alguien del cual enamorarme, pues voy a disfrutar estar soltera, siento que tengo mucho en mi vida ahorita. Para nada estoy cerrada en tener un novio, no me gusta entrar en una relación si no puedo dar mi 100, o sea, no me gusta entrarle a nada si no puedo dar mi 100, me frustra. Yo sé que va a haber gente que me diga: ‘Ale no puedes exigirte tanto, no en todo puedes dar tu 100’, pero, yo trato y sé que, ahorita, no podría dar mucho de mí en una relación, mucha de mi energía está enfocada en el trabajo, en la universidad, necesito aprender a vivir sola, necesito un balance y todavía no lo encuentro”, finalizó.