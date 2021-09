María Levy da más detalles de su recuperación del Covid-19: ‘Me tumbó tres semanas’

Después de 15 días de haber dado positivo a la prueba de Covid-19, María Levy continúa en recuperación pues, aunque la hija mayor de Mariana Levy se considera una persona sana, lidiar con el virus no le resultó fácil, tal como ella se lo contó a sus seguidores en Instagram, red social donde se mantuvo discreta durante el tiempo que se encontró en convalecencia. Poco a poco, la influencer ha ido compartiendo detalles de cómo se enfrentó a esta enfermedad que, según contó, la mantuvo en la cama durante toda la recuperación, situación que la animó a compartir su experiencia y pedir a sus seguidores que no bajen la guardia a la hora de cuidarse. Desde hace unos meses, la fotógrafa abrió la comunicación con sus fanáticos a quienes les comparte su mensaje de amor propio, un tema al que ha dedicado sus últimos posts.

El discurso de María Levy incluye cuidar la salud en todos los sentidos, situación por la cual ha querido que sus seguidores sepan cómo le fue con el Covid, un padecimiento del que no fue tan fácil salir: “Oigan estuve súper desaparecida, porque me dio Covid y yo decía: ‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve'. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas, o sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, comentó la mayor de los hijos de Mariana Levy quien, la semana pasada le informó a sus seguidores que, a pesar de ya no tener el virus, continuaba lidiando con los efectos secundarios de la enfermedad.

Con la sinceridad que la caracteriza, hace unos días, María confesó en su Instagram: “He estado súper desaparecida, porque me dio Covid y me he sentido súper, súper mal, me pegó fuertísimo”, reconoció. La joven reconoció que recuperar la salud no fue fácil: “Ahorita ya estoy en recuperación, ya salí negativa y todo, pero, híjole, sí está fuerte, sigo sin sentirme bien”, admitió. Aunque fue muy paciente con su cuerpo, María confesó que después de tantos días de no sentirse bien la había llevado al límite y así lo explicó: “Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero yo creo que justo tengo que aprender a ser súper paciente con mi cuerpo, con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, comentó en una de sus historias de Instagram.

María Levy y su proceso de sanación

Según ha contado a sus seguidores, el último año ha sido de mucho aprendizaje para ella, con la popularidad que le trajo su actividad en redes sociales, la joven comenzó a hacer una introspección sobre el mensaje que estaba compartiendo con sus seguidores. Fue entonces que decidió impulsar un movimiento de amor propio para el cual tuvo que reconocer que, por más de 10 años lidió con un trastorno alimenticio que le provocó mucho estrés y daños a la salud: “Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas”, contó hace un tiempo en Tik Tok.

En aquel relato, María reconoció cómo fue que se le detonó la obsesión con su cuerpo y las redes sociales tuvieron mucho qué ver: “Pensé: ‘Y si subo una foto en traje de baño en donde me veo perfecta y flaca, entonces voy a tener atención y amor’. Y ahí comenzó mi historia con el trastorno de la alimentación, una historia súper oscura, súper dolorosa que después de diez años sigo tratando”, reconoció. Aunque el camino ha sido duro, María confesó que se encuentra en un mejor lugar, física, mental y espiritualmente: “De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo. Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, explicó.