Rodeada de cariño, Ximena Navarrete celebró una ceremonia para su bebé

Con el corazón lleno de ilusión, Ximena Navarrete cuenta los días para hacer realidad el sueño de convertirse en mamá, una dulce espera en la que no han faltado las sorpresas y por qué no, las constantes muestras de cariño por parte de sus seres queridos. Esta vez, la ex Miss Universo tuvo la dicha de celebrar una ceremonia dedicada a su bebé, y al de otras dos de sus amigas, un encuentro con un toque espiritual del que compartió algunos vistazos con sus fanáticos, quienes han seguido de cerca su proceso. Recordemos que la también actriz ha contado en ocasiones anteriores cómo ha vivido esta etapa, no solo para dar detalle de los síntomas comunes en el embarazo, sino también para presumir un ultrasonido 3D en el que mostró la carita de la nueva integrante de la familia, la cual se espera nazca durante la primera semana de diciembre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Emocionada, Ximena tomó sus redes sociales para revelar imágenes de este especial ‘baby shower’, en el que fue cobijada por el cariño de amigas cercanas, quienes se convirtieron en sus mayores cómplices para hacer de este instante uno de los más inolvidables. En una primera historia publicada en Instagram, se observa una especie de ritual en el que fue colocado una vela y alrededor de la misma varias fotografías de ella junto a su esposo, Juan Carlos Valladares, así como flores y algunas piedras que bien podrían ser cuarzos. “Bendiciones a la bebé, gracias @paulinamtze por tan divino regalo y a todas por organizarlo”, escribió sobre la imagen que además musicalizó con un tema instrumental de fondo.

VER GALERÍA

Pero no todo acabó ahí, porque la ex reina de belleza replicó las fotografías de varias de las invitadas a esta íntima ceremonia, la cual se realizó en un jardín, en donde posó de lo más feliz presumiendo su avanzado ‘baby bump’, luciendo hermosa en un atuendo premamá de pantalón blanco, blazer y blusa del mismo color, así como una corona de flores sobre su cabeza. Por lo que se aprecia en las postales este fue un festejo por tres, pues otras de las asistentes también se encuentra embarazadas. “Bienvenidos, bebés”, escribió en una de las instantáneas en la que se aprecian varias bolsas con los regalos que recibió a tan solo unos meses de dar un paso definitivo a la maternidad.

VER GALERÍA

Aunque Ximena no ahondó en detalles de cómo transcurrió la ceremonia, se le observa en otra de las historias sentada junto a sus amigas, todas formando un círculo y en posición de flor de loto, llevando a cabo una meditación con ojos cerrados. De esta manera, la ex Miss Universo hace de su embarazo un acontecimiento extraordinario, en el que ha contado con el apoyo y las bendiciones de todos sus seguidores, a quienes ha hecho partícipes de esta aventura que la tiene enteramente motivada. “Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo”, escribió en días pasados tras hacer su gender reveal.

Toma todos los cuidados

Lo cierto es que Ximena ha llevado su embarazo con toda tranquilidad. Eso sí, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico, quien incluso meses atrás le autorizó viajar, por lo que disfrutó de unas vacaciones junto a su esposo por Europa, visitando Francia y España. “Cada embarazo es distinto, yo no hago nada que mi médico no me deje hacer. En un embarazo donde todo va bien se puede seguir una vida normal, obviamente cuidándote”, explicó en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes.

VER GALERÍA