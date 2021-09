Eiza González y el look, muy al estilo Barbie, que usó para el after de la MET Gala Con un mini vestido rosa, parecido al preferido de la muñeca más famosa del mundo, la mexicana disfrutó del resto de la velada

Después de brillar sobre la red carpet de la MET Gala con un diseño rojo de Donatella Versace, Eiza González, como muchas otras asistentes a esta cita benéfica, asistió a una de las fiestas que se realizaron después de la inauguración de la exhibición en el MET. Así como vimos a Kim Kardashian y a Rihanna confiaron en el mismo diseñador para la gala y para el after party (en su caso Balenciaga), la mexicana también confió en la firma italiana que la vistió a su paso por la alfombra roja de este evento y con un divertido diseño rosa de Altelier Versace, la vimos disfrutando de la diversión entorno a la MET.

Ataviada en un mini vestido rosa, color favorito de la muñeca más famosa del mundo, Eiza acudió a un after en Webster Hall donde, nuevamente, la mexicana acaparó las miradas con un diseño que incluía las características hebillas de la firma, en un costado, accesorios que combinaron a la perfección con el clutch y zapatillas que utilizó para complementar su look. Siguiendo con la temática de la moda americana, ¿qué más americano que un look de Barbie?, así que, echando mano de su espectacular físico, Eiza se convirtió en una, con maquillaje en tonos rosado y un peinado en el que llevó la cabellera suelta y con mucho volumen que nos hizo recordar el look más fashion de Barbie.

En esta edición, Eiza se convirtió en una de las celebridades que lucieron prendas de Versace, una firma que eligió a dos de los latinos del momento para vestirlo, la mexicana y al colombiano, Maluma quien incluso desfiló al lado de Donatella Versace a su paso por la red carpet. Ya al interior de la gala, el team Versace posó para una imagen incluso, Eiza posteó una foto en solitario con la diseñadora que acompañó de la frase: “Te amo”, haciendo alusión al cariño que le guarda a la italiana quien es un ícono de la moda mundial.

Eiza, de after con Kendall Jenner y Kim Kardashian

Aprovechando que ambos iban vestidos de Versace, Eiza y Maluma se mostraron muy cercanos, incluso, posaron al lado de otra latina que asistió a la gala, Camila Cabello, quien deslumbró con un diseño morado de Michael Kors. Además de verla convivir los latinos, Eiza asistió a la fiesta a la que también estuvieron convocados Justin y Hailey Bieber quien, así como la mexicana, cambió de look y pasó del espectacular vestido negro de Saint Laurent, por una minifalda de tull negra con un top de lentejuelas, de la misma firma.

A este after también asistieron las hermanas Kendall Jenner y Kim Kardashian quien, durante la MET lució uno de los looks más arriesgados (un diseño cubierto de pies a cabeza de Balenciaga); Billie Eilish, Kaia Gerber y Jacob Elordi. Gracias a su talento, ahora Eiza González es considerada una de las mexicanas más importantes del momento en Hollywood y no hay alfombra roja o evento de esta talla al que no se le convoque y que ella no deslumbre con su belleza.