El ex de Daniella Álvarez rompe el silencio y opina del noviazgo de la colombiana con Daniel Arenas Lenard Vanderaa fijó su postura y reveló que se encuentra abierto al amor

El amor ha llamado a la puerta de Daniella Álvarez, una noticia que fue confirmada en días pasados por su galán, nada más y nada menos que el actor Daniel Arenas, quien se siente muy orgulloso de construir cada día de esta etapa de su vida junto a la ex reina de belleza. Recordemos que apenas en mayo pasado, la guapa colombiana enfrentó una ruptura sentimental al concluir su noviazgo con Lenard Vanderaa, que ahora ha roto el silencio para referirse al nuevo romance de su ex, deseándole lo mejor en este momento y atesorando cada uno de los recuerdos que vivió a su lado. Con total apertura, el joven opinó de esta noticia, la cual ha acaparado toda la atención desde el surgimiento de los primeros rumores del noviazgo entre la modelo y el intérprete de telenovelas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin ningún filtro, Lenard recordó parte de sus días junto a Daniella, experiencias que asegura nunca olvidará, pues a lo largo de su relación también tuvieron la oportunidad de formar un equipo, algo que en diversos instantes se pudo ver a través de sus redes sociales. “Hemos tenido una relación de unos tres años o más y pues hemos vivido desde todo lo que pasó el año pasado, hemos emprendido juntos, hemos montado un negocio juntos. Hemos vivido cosas muy bonitas y obviamente eso es algo que al menos por mi lado pues no se olvida…”, explicó en entrevista para el programa televisivo Primer Impacto. En ese espacio, también descartó que en un futuro se pudiera dar una reconciliación entre ambos. “Daniela y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Yo creo que ya los dos seríamos… si lo ves, sería yo creo ya una locura porque se intentó dos veces y de hecho ella ya está con otra persona…”, agregó.

VER GALERÍA

Al poner sobre la mesa el tema de la nueva etapa amorosa de Daniella, el actor de origen español opinó con toda claridad en torno a esta situación, celebrando la dicha que ha tenido su ex para rehacer su vida en este terreno. “Si ellos son felices qué puedo decir, pues que les vaya muy bien. Yo siempre a ella le voy a desear lo mejor, y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete y ellos están felices, pues para adelante…”, dijo visiblemente tranquilo a la emisión antes citada, en la que además confirmó que se encuentra soltero. “No estoy con nadie pero estoy en un muy buen momento…”, aseguró, afirmando que tampoco se encuentra cerrado al amor.

VER GALERÍA

A pregunta expresa sobre las críticas que recibió tras concluir su noviazgo con Daniella, el español reconoció lo mucho que la historia de su ex ha servido de ejemplo para otros, por lo que afirma que esto influyó de manera directa en la manera en que las personas asumieron la situación. “La gente se involucró porque fue una historia muy bonita y toda la resiliencia y todo lo que ha hecho Daniella fue muy bonito e inspiración para mucha gente… pero al final yo creo que uno está tranquilo, tanto ella como yo, de lo que hemos vivido y yo sé que siempre me he portado bien con ella…”, agregó.

¿Qué dijo Daniel Arenas de su noviazgo con Daniella?

En días pasados, Daniel Arenas confirmó su relación sentimental con la ex reina de belleza, y aunque ambos han sido muy reservados al respecto, el galán de la pantalla chica no dudó en gritar su amor por la colombiana. "Sentimos que de verdad es como un milagrito de Dios y estamos ahí construyendo y valorando cada día", expresó el intérprete durante una charla que sostuvo con el programa de radio Fórmula Espectacular. “Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”, dijo ilusionado.

VER GALERÍA