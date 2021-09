Aracely Arámbula y la razón por la que tendrá que dejar a sus hijos unos días con sus abuelos

Desde que comenzó el confinamiento por la contingencia sanitaria en México, Aracely Arámbula y sus hijos, Miguel y Daniel, se refugiaron en uno de sus lugares preferidos en nuestro país: Acapulco. Luego de meses compartiendo a diario y disfrutando de la convivencia madre e hijos, la actriz se alista para regresar al trabajo en el teatro con una gira por Estados Unidos con la puesta en escena Por qué los hombres aman a las canijas, obra en la que compartirá créditos con Mauricio Ochmann con quien recorrerá varias ciudades de la unión americana, tour que marcará su regreso a la actuación, una situación que la tiene muy entusiasmada, pero también muy pensativa, pues reconoce que le costará mucho separarse de sus hijos quienes permanecerán en México mientras ella trabaja.

Como todas las mujeres que compaginan la maternidad con el lado profesional, Aracely admitió que le estás costando mucho trabajo hacerse a la idea de no ver a sus pequeños mientras da función en Estados Unidos: “Hay que ingeniárselas para todo, yo creo que ahora sí me va a costar mucho trabajo”, confesó. La actriz reveló que sus hijos se quedarán bajo el cuidado de sus padres mientras ella cumple con sus fechas en el extranjero: “Hoy lo estaba hablando con mi hijo, me decía: ‘Ya te vas a ir a trabajar’ y yo así de: ‘Sí, me voy a ir de gira mi amor, pero se van a quedar muy bien, con sus abuelos’”, explicó.

Aracely, quien desde siempre ha contado con el apoyo de sus papás para criar a sus hijos, se dijo confiada de que sus hijos estarán muy bien con sus abuelos: “Se van a quedar súper bien cuidados y vamos a estar en contacto, como lo hacemos todos los papás, pero la verdad es que sí estaba sufriendo ese desprendimiento, porque llevamos mucho tiempo con la pandemia”, dijo la actriz durante una conferencia de prensa en la que también participó Mauricio Ochmann quien también fue cuestionado sobre cómo manejará la paternidad y el trabajo: “Eso es todo un malabar, ¿no?, yo, por fortuna, las dos mamás de mis hijas son mis mejores amigas y la verdad es que podemos congeniar y ahí campechanearnos, creo que haciendo equipo para todo”, explicó el actor.

Aracely, feliz de regresar con todos los cuidados

Los actores reconocieron que esta puesta los tiene muy entusiasmados, sobre todo a Mauricio, pues esta obra es un proyecto que Aracely ya había realizado en el pasado: “Yo me estoy subiendo al barco, Ara ya lleva un rato haciéndolo, pero yo estoy feliz de estar con Aracely”, reconoció Ochmann. Por su parte, la actriz se dijo feliz de poder actuar al lado del actor: “Yo también, mi Mau, que ya nos tocó trabajar juntos, ya tocaba después de mucho tiempo y padrísimo después de esta larga espera de la pandemia, qué bendición que regresó nuestro teatro maravilloso”, comentó la actriz a quien no habíamos visto actuar con Ochmann antes.

La prensa quiso saber si Arámbula ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, la actriz reconoció que todavía no se ha aplicado la vacuna, pero no descartó hacerlo: “Yo comenté que, por el momento, no pensaba eso, pero, soy una persona que me gusta cuidar mucho la salud y ahora que vamos a la gira, nos vamos a cuidar más, vamos a seguir con el distanciamiento social en escena, como están ahorita ustedes, todos protegidos”. Por último, Aracely dejó claro que este regreso a los escenarios se realizará bajo estrictas normas de seguridad: “Hay que cuidarnos todos, vacunados o no vacunados”, finalizó la actriz.