La respetuosa postura de Paty Manterola al ser cuestionada por su ex

La sinceridad con la que Paty Manterola se dirige a sus fanáticos es uno de los rasgos que mejor la distinguen, no solo al hablar de los acontecimientos de su vida familiar, sino también cuando se le pregunta por los asuntos del corazón. A propósito de esto, la intérprete ha tenido la mejor respuesta luego de que en una reciente entrevista fuera cuestionada en torno a Xavier Ortiz, luego de que en días pasados se cumpliera un año del fallecimiento del ex Garibaldi, con quien escribió una historia de amor de la que conserva gratos recuerdos. Pero más allá de eso, la intérprete ha tratado de ser muy reservada, recordando la grata cercanía que mantuvieron desde la separación por la que atravesaron años atrás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En entrevista con Aurosa Valle para el canal Tlnovelas, Paty abrió su corazón siendo muy respetuosa de la memoria de su ex, retomando algunos detalles de cómo fue que en un instante sus vidas lograron coincidir. “Lo conocí haciendo las audiciones de Garibaldi, a los 17… Xavi y yo siempre estuvimos claros de que el cariño siempre iba a estar, independientemente de que nuestra vida en pareja ya no funcionaba, y siempre honramos nuestra buena onda, nuestra amistad…”, dijo la cantante en un momento de este encuentro, reiterando lo mucho que ambos procuraron ese contacto que preservaron. “Siempre que él me necesitó después de nuestro divorcio, o yo a él, siempre era esa persona que estaba ahí para levantar el teléfono…”, reveló.

En otro punto de la plática, ante las preguntas de la entrevistadora, Paty fue clara sobre el motivo por el cual prefiere no hablar más de Xavier, con quien protagonizó uno de los romances más populares del medio del espectáculo años atrás. “No me gusta hablar mucho de quien ya no está. Pero es muy conocida nuestra historia, nosotros nos conocimos en Garibaldi, duramos muchísimos años juntos, cortábamos y regresábamos, fue una historia muy intermitente, pero al final de cuentas nos casamos y después de 5 años nos divorciamos…”, recordó la también actriz de telenovelas.

VER GALERÍA

Por su puesto, Paty no dejó de hacer énfasis en esta postura, la cual ha mantenido a lo largo de este tiempo, y sobre todo desde el fallecimiento de Ortiz, una noticia que conmocionó a la farándula mexicana. “No me gusta hablar del tema por respeto a él, por respeto a su familia, por respeto a su hijo. Cada que alguien toca el tema pues salen muchísimas notas y muchas veces no tienes control de lo que sale y lo que se publica, así que prefiero mantenerme muy prudente de cualquier comentario que vaya a lastimar a alguien tan cercano a él…”, dijo Manterola, enteramente segura de que esta ha sido la mejor posición que ha podido tomar.

‘Soy primero mujer y después artista’

Lo cierto es que a lo largo de todos estos años de trayectoria, Paty Manterola ha podido afianzar importantes aprendizajes, pues más allá de ser una celebridad tiene muy presente que, antes que nada, es una persona, por lo que con este pensamiento ha continuado hasta lograr un equilibro del cual hoy se siente plenamente orgullosa. “Mi carrera siempre ha sido importante pero de igual manera mi vida privada. Yo nunca he dejado o abandonado, tengo muy claras mis prioridades en la vida y siempre las he tenido, siempre soy primero mujer y después soy artista, nunca he sido al revés. Yo creo que por eso, independientemente de un divorcio, he logrado llevar una vida privada muy estable porque primero siempre veo qué es lo mejor para mí como mujer…”, dijo.

VER GALERÍA