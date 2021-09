Angélica Rivera y la misteriosa frase que compartió en redes sociales

A lo largo de este tiempo, Angélica Rivera se ha mantenido alejada de los reflectores. Sin embargo, ha sido gracias a las redes sociales de sus hijas que sus fanáticos han podido tener noticias de ella de manera esporádica, como cuando en una ocasión, de viva voz, confesó que regresaría a las telenovelas. Y aunque todavía no hay nada claro al respecto, a pesar del apoyo que su exesposo, José Alberto El Güero Castro, está dispuesto a brindarle para este propósito, su nombre se ha vuelto a colocar entre las tendencias, esto tras un misterioso mensaje que la actriz dio a conocer en su cuenta de Instagram, -la cual es privada-, pero que fue retomado por Sofía Castro, quien de esta manera hizo eco de lo publicado por su mamá.

Lo cierto es que estas palabras forman parte de un pensamiento que se ha hecho muy popular en redes sociales anteriormente, mismo que reflexiona sobre los miedos que suelen invadir a los seres humanos y la capacidad para despojarse de los mismos con la intención de seguir adelante, un texto que si bien no es de la autoría de Angélica Rivera, sí logró acaparar su interés. “Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuest@ a aguantar esta situación ni un minuto más. Además he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, finaliza la frase.

Por ahora, no existe mayor explicación a estas palabras que han generado mucha incertidumbre, aunque en redes sociales hay quienes afirman que con esto la actriz estaría dejando ver que su regreso a las telenovelas podría darse próximamente, aunque no hay nada confirmado hasta el momento. Mientras tanto, Rivera se mantiene enfocada en otros ámbitos de su vida, especialmente en su familia, como se ha podido ver durante estos años, en que incluso ha sido partícipe de algunas aventuras profesionales de sus hijas, como cuando reapareció en televisión para apoyar a Sofía Castro dentro de su participación en el reality de baile Mira Quién Baila: “Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá”, dijo en aquel instante.

El apoyo de El Güero Castro

Pero mientras se concreta algún proyecto en la televisión, El Güero Castro ha manifestado su interés por ser partícipe de ese esperado regreso de La Gaviota a la pantalla chica, espacio en el que consolidó el éxito con telenovelas como Alcanzar una Estrella, La Dueña o Destilando Amor, tan solo por mencionar algunas. "Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso…”, afirmó en marzo durante una charla con medios de comunicación, retomada por el programa televisivo Suelta la Sopa.

Pero si de algo se siente orgulloso El Güero Castro es de la buena relación que mantiene con la actriz, con quien a pesar de estar separado, ha podido construir una grata convivencia respaldada por la amistad, pues ambos disfrutan de la paternidad viendo crecer a las hijas que tienen en común: Sofía, Fernanda y Regina. “Nos llevamos muy bien, ella hasta donde sé está muy bien, la comunicación que tengo con ella siempre es con base a la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une, y a ella la veo espectacular, la veo muy bien, la veo guapísima, la veo muy bien…”, dijo.

