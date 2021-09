¡De vuelta a la universidad! Ale Capetillo retoma sus estudios, ahora en Madrid

Desde que Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se mudó a Madrid, a principios de año, ha sido una etapa de muchos comienzos. Para la influencer esta etapa ha sido muy especial por diferentes factores, entre ellos, es la primera ocasión que vive sola y que trabaja fuera de nuestro país. A la lista de responsabilidades que la joven tiene, ahora que vive sola, se suma su reciente ingreso a la universidad pues, tal como lo adelantó en uno de sus videos en Youtube, retomará sus estudios, mismos que interrumpió en México, luego de aceptar la oferta laboral en España. A más de 8 meses de haber llegado a La Madre Patria, Ale está lista para seguir con sus estudios, ahora, en aquel país donde hoy tuvo su primer día de clases.

A través de una historia en Instagram, esta mañana, Ale Capetillo dio a conocer que este lunes, 13 de septiembre, regresó al colegio: “Primer día de regreso a la Universidad”, escribió mientras presumía su original cubrebocas con estampado de hormigas que ya le habíamos visto en otras ocasiones. Aunque no dio detalles de cómo le fue, más tarde, compartió una imagen del shooting de fotos que tenía agendado como parte de sus labores profesionales: “Ahora a trabajar”, escribió. Recordemos que cuando Ale Capetillo aceptó la oferta de trabajo en la firma madrileña, tuvo que hacer una pausa en sus estudios universitarios, desde enero pasado cuando se encontraba a la mitad del tercer semestre.

Fue en junio del año pasado cuando, durante uno de sus primeros videos en Youtube con su hermana Ana Paula, Ale reveló que se encontraba en el segundo semestre de la carrera de Negocios Internacionales, en México: “Decidí estudiarla en inglés, todavía no me he fijado muy bien en qué me quiero especializar, pero yo creo, hasta ahorita, en finanzas”, comentó en aquella ocasión. Después de ese video Ale comenzó a estudiar el tercer semestre, mismo que dejó durante las vacaciones de invierno cuando se mudó a Madrid. Hace apenas unas semanas, luego de visitar a su familia en nuestro país, la influencer le contó a sus seguidores cuáles eran sus planes para los próximos meses: “Gracias a Dios tengo la oportunidad de empezar mis estudios aquí y ya voy a empezar en los próximos días a estudiar”, explicó.

En ese video, Ale admitió que compaginar la universidad con la parte profesional sería un gran reto: “No sé cómo le voy a hacer, me voy a morir, entre trabajar, estudiar, cuidar un perro, grabarles, hacer contenido, pero bueno, de que se puede, se puede, en esta vida todo se puede”. El regreso a clases la entusiasmaba mucho y así lo explicó: “Estoy muy emocionada de empezar nuevamente mi etapa de universitaria, ya la había empezado en México, pero bueno, otra vez empezar mi etapa de estudios, pero principalmente empezar una etapa nueva”. Ale se dijo muy satisfecha con todo lo que ha logrado tras tomar la decisión de irse a Madrid: “Soy independiente, vivo sola, trabajo y ahora voy a empezar a estudiar, tengo un perro, no sé, es una etapa nueva como con muchas cosas”, explicó.

¿Cuándo volverá a México?

El hecho de que ahora Ale haya retomado sus estudios universitarios en España deja claro que, al menos en los próximos meses, no volverá a nuestro país y así lo dijo: “No sé cuánto tiempo me voy a quedar, no sé exactamente, ya saben, la vida cambia, da vueltas, no sé en qué momento me vine a vivir a Madrid, así que no les podría decir cuánto tiempo. Lo que sí sé es el plan que tengo hoy y es ese”, confesó. Otra pregunta que también contestó a sus suscriptores fue qué es lo que hace en la firma de ropa a lo que dijo: “Es que literalmente hago todo, no es una cosa en específico, es todo, que para mí eso es, de verdad, una bendición y qué oportunidad más grande tener la oportunidad de, además de ser en una marca de ropa que a mí me fascina, con unas jefas que les aprendo diario demasiadas cosas; segundo, que estoy súper agradecida de estar en Madrid, de que me tengan la confianza de trabajar con ella en tantos temas”, finalizó.