José Ron y Luciana Sismondi disfrutan de un romántico fin de semana en Valle de Bravo

Después de confirmar su noviazgo con la argentina Luciana Sismondi, José Ron y la presentadora ya no ocultan su amor y, a través de redes sociales, comparten divertidos momentos juntos. Desde el rincón preferido del actor, su casa en Valle de Bravo, la pareja disfrutó de un fin de semana en este destino al que acudieron con un grupo de amigos con quienes pasaron horas de diversión en esta reunión que se convirtió en una pool party. Ahora que el actor ha gritado a los cuatro vientos su amor por la presentadora, ambos utilizaron sus cuentas de Instagram para publicar románticas imágenes de esta escapada donde, además de amor, ambos presumieron sus esculturales figuras en traje de baño.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por su parte, Luciana compartió un álbum de fotos para el que utilizó, de portada, una imagen donde aparece guapísima, ataviada en un bikini naranja, con detalles de bordados en las costuras, sentada a la orilla de la piscina junto a su novio quien presumió su abdomen: “Fin en Valle”, escribió la argentina provocando la reacción de José Ron quien dejó en los comentarios varios emojis de corazón. El actor también utilizó el espectacular telón de fondo para posar en varias fotos con su guapa novia: “Buena compañía y mucha naturaleza”, escribió el actor como descripción de este post al que la presentadora reaccionó también con varios emojis de corazón.

VER GALERÍA

Más tarde, José Ron compartió otra romántica imagen en una historia en la que le escribió a la argentina: “Me encantas”. De acuerdo con lo publicado por José Ron, él y la presentadora comenzaron su noviazgo el 3 de septiembre, una fecha que el actor celebró en Instagram con una serie de imágenes para las que posaron durante su visita a Cozumel que realizaron como el inicio de su relación: “Aquí en el cielo”, escribió el actor al lado de una imagen donde aparece fundido en un romántico beso: “¡Qué gran día!”, agregó.

José Ron, más feliz y enamorado que nunca

La historia de amor entre José Ron y Luciana Sismondi parece haber comenzado desde principios de agosto, cuando comenzaron a pasar más tiempo juntos. Los rumores de un posible noviazgo se intensificaron cuando ella se convirtió en la invitada más especial del cumpleaños número 40 del actor, el pasado 8 de agosto. Aunque era un poco evidente que habían sido flechados por Cupido, José Ron prefirió entregarse al romance y dejar que las cosas se dieran naturalmente, así que no fue hasta que su noviazgo fue formal, a inicios de septiembre, que lo confirmó a la prensa.

VER GALERÍA

Durante una entrevista con el programa Despierta América, José Ron admitió que estaba muy enamorado: “Estoy muy contento en este momento, me siento completo y feliz en todos los sentidos, creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien”. Aunque ya era un secreto a voces que la dueña de su corazón es Luciana, el actor prefirió no decirlo él, pero reconoció que su novia era quien todos pensaban: “¿Me imagino que es una persona que conocemos, que es conductora y actriz?”, lo cuestionaron: “No estás equivocada, fíjate”, comentó muy sonriente.