Vanessa Guzmán conquista un nuevo reto en el fisicoculturismo y presume su logro

Dispuesta a llegar tan lejos como pueda, Vanessa Guzmán se ha abierto paso en el fisicoculturismo, una disciplina que le ha permitido consolidar un rotundo éxito del que se siente enteramente orgullosa y que le ha merecido todo el reconocimiento de sus fanáticos. Esta vez, por tercera ocasión, la actriz dio la sorpresa al triunfar en una nueva competencia, en la que además de ser una de las ganadoras sorprendió con su notable transformación física, la cual ha logrado gracias a su constante dedicación, disciplina y su amor por el fitness. De esta manera, la guapa intérprete cumple con el objetivo de ir más allá de lo establecido, tal cual lo ha declarado en ocasiones anteriores, al mismo tiempo en que no ha dudado en dar respuesta a sus detractores a través de contundentes mensajes en los que da muestra de su madurez.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Vanessa se trasladó a Arizona para conquistar uno más de sus importantes retos, esta vez al participar en otra competencia de la cual logró salir victoriosa, un instante que compartió con sus fieles seguidores, revelando además una fotografía en la que posa con su medalla, la cual deja al descubierto su impresionante transformación física. “Tercer lugar. Debut pro soñado, más que agradecida con todos los que me han apoyado en esta etapa…”, escribió en las primeras líneas de esta publicación hecha el fin de semana, y la cual dio pie a un sinfín de reacciones, entre ellas las felicitaciones de quienes han seguido de cerca esta etapa que la tiene enteramente entusiasmada. “Cada esfuerzo trae sus recompensas, y con esfuerzo y constancia todo se puede”, escribió al final de su mensaje.

Por supuesto, fueron varios los famosos que se tomaron un tiempo para aplaudir este nuevo éxito de Vanessa, quien se llevó a casa una medalla más por ser una de las favoritas en la categoría bikini. De hecho, Galilea Montijo fue una de ellas, reaccionando con varios emojis en la publicación que ha recibido miles de “me gusta” y comentarios en los que se reconoce su constantes esfuerzo. “@galileamontijo gracias hermosa, besos para ti”, respondió Guzmán a la conductora del programa Hoy. Lo cierto es que ha sido tan grande el furor entre sus fanáticos, que incluso ha mostrado algunos vistazos en video de los instantes previos a las competencias, en los que se puede ver cómo algunas personas le piden fotos, como cuando en días pasados hizo un recorrido por Pittsburgh.

VER GALERÍA

¿Cambió la actuación por el fisicoculturismo?

En medio del rotundo éxito que ha podido alcanzar, Vanessa también ha tenido que responder una importante pregunta de su público, pues a lo largo de estos meses hay muchos que han deseado saber si ha tomado la decisión de retirarse de la actuación. Ante esta interrogante, la estrella, -cuya reciente participación en la pantalla chica fue en 2019 en la telenovela Soltero con hijas-, ha dicho: “No la cambié (la actuación), simplemente estoy disfrutando esta etapa porque no hay un proyecto para realizar actualmente… Cuando venga uno que valga la pena regreso a las novelas”, escribió recientemente a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, la originaria de Chihuahua también ha dejado claro que la actuación es su prioridad, por lo que al inicio de esta aventura fitness lo expresó con firmeza ante su entrenados, quien ha estado de su lado en todo momento. “Cuando comenzamos la preparación le dije (al entrenador): ‘Si en este tiempo se me atraviesa otro proyecto como actriz mi prioridad es mi carrera y tendremos que pausar la preparación’. Yo no me he retirado de la actuación ni pienso hacerlo…”, dijo durante una charla con TVNotas a principios de agosto.

VER GALERÍA