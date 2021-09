El estiloso regreso de Jacky Bracamontes a la conducción

Desde mediados del año pasado, Jacky Bracamontes fijó su residencia en Miami, donde se estableció por las grabaciones de La suerte de Loli, proyecto que marcó su regreso a las telenovelas. Después del éxito que tuvo con su regreso como actriz, ahora, Jacky alista su vuelta a la conducción área que es su fuerte y en la que aparecerá como titular de la emisión Así se baila, reality de Telemundo en el que fungirá como presentadora y en el que también veremos a Adamari López como juez. En ese sentido, esta semana, Jacky ha estado promocionando el estreno de esta emisión, apariciones que ha aprovechado para dar una probadita el estiloso look que manejara cada ocho días.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Dando lecciones de estilo, ayer, Jacky brilló durante su visita al programa Hoy día, donde la vimos lucir un vestido blanco, con estampado floral negro, con manga asimétrica que combinó con un cinturón negro. Durante su paso por el matutino, Bracamontes le confesó a Adamari que estaba muy entusiasmada con este proyecto: “Yo estoy listísima, ya tuve mis primeras lecturas de guion, pruebas de vestuario, queremos sorprenderlos con cosas lindas, mi Ada, tú me vas a poder apoyar aquí, un poquito, de lo que va a ser el show, pero no es un show común. Acá son personas famosas, pero que no son expertas en el baile, ni van a estar bailando con personas que son expertas en el baile, eso es lo que está interesante”.

VER GALERÍA

La tapatía reconoció que está muy ansiosa de ver a los participantes en acción: “Yo tengo mucha curiosidad, he visto algunos ensayos por ahí, pero ya los quiero ver el domingo”, comentó durante su encuentro con Adamari quien, en esta emisión será su compañera. Más tarde, continuó con la promoción con un nuevo look, un vestido morado, largo, con abertura en la falda y un escote con el que delineó su figura. Con este segundo look, Jacky reveló por qué aceptó conducir este programa: “Contenta, emocionada, porque, por fin me toca hacer algo diferente, ya llevaba 5 años haciendo La Voz… México, en México, y dos acá en Estados Unidos con Telemundo, entonces, cuando llegó la propuesta de Así se baila fue un sí inmediato, primero, porque era algo diferente, segundo, porque cuando leía el proyecto dije: ‘Wow, qué increíble’. Son famosos que no son expertos en baile”

¿Se animaría a bailar?

Aunque reconoció que ella es el alma de las fiestas, fue sincera y dijo que siente que, si tuviera que competir dudaría en su habilidad: “Yo en las bodas soy el alma de la fiesta, bailo de principio a fin, me fascina, al son que me toquen bailo, pero yo pienso, en ser una participante y creo que no lo haría bien”. Sobre si, en algún momento participaría, con su esposo, Martín Fuentes, en una competencia de este calibre, respondió entre risas: “A mi marido ni le gusta bailar, entonces estaría complicado. Si tuviera que elegir una pareja sería mi mejor amigo, él, sí le fascina bailar”, explicó.

VER GALERÍA

Durante una entrevista con el programa Siempre Mujer, Jacky, ahora con un estiloso atuendo azul que consiguió con un conjunto de crop top de encaje y pantalón a juego, reveló que Así se baila es un proyecto ideal para ella, debido a que se graba los domingos, situación que le permite ser mamá de tiempo completo toda la semana, pues ocuparse de cinco hijas no es tarea fácil: “Lo bueno que son los domingos, yo de lunes a viernes, puedo estar en casa para despertarme a las 6 de la mañana, porque a esa hora nos levantamos para ir a la escuela, para alistarlas y llevarlas al colegio, entonces, esa es la ventaja de este proyecto, que puedo ser mamá y realizarme con este proyecto”, detalló.