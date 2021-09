Fer Aragonés, novia de Gael García, disfruta al máximo de la recta final de su embarazo

La cuenta regresiva ha comenzado, Fernanda Aragonés y Gael García ya cuentan los días para recibir a su primer hijo en común, un bebé muy esperado que tiene a toda la familia muy emocionada. Después de celebrar un íntimo baby shower, en Nueva York, ciudad donde posiblemente nazca su hijo, la modelo ha estado muy activa en redes sociales donde, desde que dio a conocer su embarazo, ha estado compartiendo algunos detalles de la dulce espera, como las fotos más estilosas para las que ha posado presumiendo sus nuevas curvas. Pero Fer no sólo es buena para las imágenes de revista, esta tarde, antes de salir a dar un paseo por la Gran Manzana, la comunicóloga protagonizó una improvisada sesión de fotos que se ha convertido en la más divertida que ha hecho con su pancita.

Ataviada en un look, muy casual, pero con el toque de estilo que ella le imprime a todo lo que se pone, Fer se tomó algunas imágenes en las que captó su baby bump desde varios ángulos. En estas instantáneas, la modelo luce un vestido holgado en color vino, que combinó con una chamarra de mezclilla, tenis blancos y calcetas con rallas, la mexicana integró a su look un moño con el que sujeto parte de su cabellera risada, un peinado que, según publicó, se realizó inspirada en protagonista de la cinta Matilda. Como fueron varias imágenes las que captó en esta sesión casera, Fer hizo un collage donde publicó las poses más divertidas presumiendo su baby bump que cada día crece más.

Además del collage, Fer posó para otra imagen, en la que aparece parada, frente a la puerta, lista para salir, con un cubrebocas blanco con estampado de lunares a colores y una bolsa amarilla Gucci, accesorio con el que le dio un giro glamuroso a su look. Aunque Fer no ha hablado con la prensa desde que confirmó su embarazo, gracias a las redes sociales hemos visto el proceso de su embarazo, un estado que la tiene muy feliz y lista para convertirse en mamá por segunda ocasión. Recordemos que ella debutó como mamá hace 12 años, con la llegada de su hija Emilia, una etapa que, según contó en la entrevista para la revista L’Beauté, vivió de manera muy distinta: “Soy totalmente otra persona de la que era a los 23, incluso -o sobre todo- emocionalmente”, dijo.

La emoción de la familia

La próxima llegada de este bebé tiene a todos muy felices en casa, desde el orgulloso papá, Gael García, quien recientemente comentó en entrevista con Ventaneando que está muy contento de recibir al nuevo miembro de la familia, como la abuela paterna, Patricia Bernal quien, esta semana, confesó, también al programa comandado por Pati Chapoy que está muy emocionada por recibir a su tercer nieto: “Pues muy bien, muy feliz, él está feliz, yo también”, comentó la actriz en un encuentro con la prensa retomado en el programa Ventaneando. Al ser ya una experimentada abuela, la estrella de telenovelas fue cuestionada sobre si los sentimientos son distintos ahora que han pasado varios años desde que recibió a último nieto: “Pues no, es lo mismo lo que se siente, es un honor tener nietos y estoy feliz por tener uno más”, dijo.

La actriz aseguró adelantó que sí quiere acompañar a los próximos padres cuando reciban al bebé: “Pues sí, espero que sea allá o acá, no sé dónde, pero creo que estaremos ahí, ¡claro que voy a estar!”, comentó haciendo referencia a que no sabe si el bebé nacerá en Nueva York o en México. Sobre cómo se encuentra su hijo, la actriz comentó: “Él está feliz ahora, va a ser papá y está encantado de la vida”. Por último, sobre la situación sanitaria que se vive en el mundo, la actriz confió que su nieto nacerá sin contratiempos: “No creo que haya riesgo, creo que se tomarán todas las medidas para que no haya ningún riesgo y todo va a salir bien, eso espero, que ella esté bien y que el embarazo también”, finalizó la actriz quien aseguró adora su papel de abuela con Libertad y Lázaro, los hijos que Gael tiene con Dolores Fonzi.