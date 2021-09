Por primera vez, Raúl Araiza habla de la diferencia de edad con su novia

En el corazón de Raúl Araiza todo parece marchar de maravilla, pues disfruta de una relación sentimental con la guapa actriz Margarita Vega, tal cual lo confirmó semanas atrás, al expresar lo emocionado que se encuentra en estos instantes en los que además el éxito profesional ha sido constante, ahora con su reciente participación en el melodrama de La Desalmada. Precisamente, su romance con la intérprete colombiana ha despertado el interés entre sus fanáticos, sobre todo por un aspecto que ha llamado mucho la atención, pues ambos se llevan 20 años de diferencia, una circunstancia que no ha sido impedimento para los enamorados, quienes poco a poco han dado detalles de esta etapa en donde la ilusión se mantiene a flor de piel.

Tan amable y transparente como suele ser, Araiza compartió en el programa de Miembros al aire cómo fueron sus experiencias sentimentales anteriores, en donde el asunto de la edad con sus exparejas no fue algo tan marcado como en este momento. “Lo máximo que había llevado, yo tenía antes de casarme, como 28 (años) y lo más chico, lo más que había sacado yo de edad, ella tenía 22 y yo 28. Y de ahí todas las relaciones que tuve normalmente sí fueron 5 (años), a la mamá de mis hijas 5, ya luego tuve 6. Mi ex relación sí le llevaba 11, pero ella ya también con sus hijos y todo…”, explicó.

Fue así como a lo largo de la charla, El Negro habló de su actual romance con Margarita, asegurando que en esta ocasión las cosas se dieron de manera distinta, al hacer énfasis en el aspecto de la edad. “Esta es la primera vez que sí le llevo suficientes años a la que es mi novia ahorita, pero ella tiene 36 y yo tengo 55…”, afirmó el también conductor del programa televisivo Hoy, quien agregó: “A esa edad ya son mamás, no es una chavita (Le llevo) 20…”, dijo, para luego tomar con sentido del humor los comentarios de sus compañeros de emisión, a los que respondió solo como él sabe hacerlo: “No soy sugar daddy, yo no le soluciono nada…”, comentó de lo más relajado. “Hay cosas que se van ganando con el tiempo”.

Una nueva oportunidad en el amor

La noticia del romance de Raúl El Negro Araiza con Margarita Vega acaparó toda la atención desde el primer momento, a la par de que en un inicio la pareja también fue muy discreta con los detalles de su relación. Sin embargo, -y conforme fueron pasando los días-, los novios decidieron dar vistazos de esta etapa a través de sus redes sociales, confirmando así lo que primero fueron sospechas. Posteriormente, el actor habló abiertamente de cómo ha sido para él esta nueva experiencia que le permitió reafirmar lo importante que es para él compartir con alguna persona. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, dijo a los micrófonos de Suelta la Sopa.

Por su lado, Margarita también se ha expresado sobre lo maravilloso que ha sido para ella haber iniciado un noviazgo con El Negro, pues ambos han logrado entenderse perfectamente y compaginar sus vidas. “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, dijo la colombiana en entrevista con TVNotas, espacio en el que además dejó clara su postura ante las críticas y opiniones de otras personas. “No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente… trabajo desde los 17 años”, afirmó.

