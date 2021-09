María Levy revela que tuvo Covid: ‘Estoy en recuperación’

Después de varios días ausente de las redes sociales María Levy, hija mayor de Mariana Levy, reapareció en Instagram para explicarle a sus seguidores el motivo por el cual ha estado alejada. Para sorpresa de todos, la influencer reveló que tras dar positivo a Covid-19 decidió enfocarse en recuperar su salud. La joven detalló que el virus ya salió de su cuerpo; sin embargo, continúa lidiando con algunos malestares, razón por la cual pidió a sus fans que le recomendarán películas y series para continuar en reposo y recobrar por completo la salud. Recientemente, María abrió su corazón y recordó los detalles más duros de los años en los que padeció un trastorno alimenticio, una situación que la llevó al límite y por la cual ahora ocupa su voz para enviar un mensaje de amor propio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de varias historias, María reapareció contando qué es lo que está ocurriendo con su salud: “He estado súper desaparecida, porque me dio Covid y me he sentido súper, súper mal, me pegó fuertísimo”, dijo. La fotógrafa reveló que, aunque está libre del virus, todavía no ha sido dada de alta: “Ahorita ya estoy en recuperación, ya salí negativa y todo, pero, híjole, sí está fuerte, sigo sin sentirme bien”. María aprovechó su sentir ante esta situación para reflexionar sobre la lección que le trajo tener Covid: “Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero yo creo que justo tengo que aprender a ser súper paciente con mi cuerpo, con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, comentó la joven.

VER GALERÍA

Desde hace unos meses, María, decidió que era tiempo, no sólo de publicar las fotos que toma en redes sociales, sino echar mano de su popularidad en estas para difundir un poderoso mensaje de autoaceptación y amor propio. Entre las confesiones que ha hecho en este espacio, hace unos días, María contó “la historia detrás de su foto con más likes”, tituló que usó en la publicación de Tik Tok donde dio a conocer que, lamentablemente, la imagen más popular de sus redes no refleja la realidad que estaba viviendo en ese momento. La joven compartió la instantánea, en la que aparece en la playa luciendo un bikini, aunque fue una foto muy bien recibida por sus seguidores decidió quitarla de su feed: “Esta foto es una de las más likeadas en Instagram, la cual archivé porque me da pavor. La banda así de: ‘Te ves súper tonificada, tienes cuadritos, te ves muy bien’. Claramente no sabían que yo estaba sufriendo de un súper grave trastorno alimenticio”, contó.

La etapa más complicada

María contó su testimonio para demostrar que las redes sociales no muestran la realidad. En su caso, aunque recibió halagos, conseguir esa silueta resultó un verdadero calvario para la influencer: “Antes de irme a ese viaje comía una lata de atún al día, hacía Bikram Yoga, o sea, yoga a 45 grados, 90 minutos y una hora de clase de box. Durante el viaje tomaba laxantes después de cada comida, comía muy poco o no comía y me la vivía ahogada. Hoy estoy recuperada y soy mucho más feliz, me siento mucho más cómoda y mucho más tranquila con mi cuerpo y con quien soy. Lo que vemos en redes es menos del 10 por ciento detrás de la vida de esa persona”, recordó.

VER GALERÍA

La fotógrafa recordó que, luego de compartir esta imagen en redes, su popularidad se elevó: “Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas: ‘Si subo una foto en traje de baño en donde me veo perfecta y flaca, entonces voy a tener atención y amor’. Y ahí comenzó mi historia con el trastorno de la alimentación, una historia súper oscura, súper dolorosa que después de diez años sigo tratando”, confesó. Después de trabajar mucho en sí misma para recuperarse, la influencer admitió que se encuentra en un mejor lugar: “De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo… Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, dijo.