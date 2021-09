Vanessa Guzmán responde, ¿ha dejado la actuación por el fisicoculturismo?

Si por algo se caracteriza Vanessa Guzmán es por ser una mujer de múltiples facetas, lo que la ha llevado a conquistar nuevos retos como recientemente lo ha hecho, al conseguir el triunfo en una competencia de fisicoculturismo en Estados Unidos, luego de su exitoso debut en México dentro de esta disciplina. Lo cierto es que a lo largo de este periodo ha recibido todo el apoyo de sus fanáticos, quienes no solo siguen de cerca su carrera en el deporte, sino que también la han acompañado durante los años en que ha brillado como una de las actrices más talentosas de las telenovelas, siendo su última participación en el melodrama Soltero con hijas, en donde compartió créditos con Gabriel Soto. Pero, ¿será que ha cambiado la actuación para dedicarse de lleno a esta nueva aventura fitness?

Ante la constancia y disciplina que ha demostrado estos meses, en los que por cierto ha tenido una impresionante transformación física, hay algunos que han dado por hecho que Vanessa se retira del espectáculo, como lo hizo un medio de comunicación en Twitter afirmando que la estrella “decidió cambiar la actuación para dedicarse a su nueva pasión, el fisicoculturismo”, publicación a la que la intérprete no fue indiferente, respondiendo de manera contundente a esta versión para aclarar el por qué en este instante se encuentra alejada de las pantallas. “No la cambié, simplemente estoy disfrutando esta etapa porque no hay un proyecto para realizar actualmente…”, escribió al referirse a los melodramas, asegurando que en cualquier instante, mientras la circunstancia lo permita, podría dar una sorpresa. “Cuando venga uno que valga la pena regreso a las novelas”, dijo.

Sobre esta situación, Vanessa también ahondó anteriormente, pues reconoce que su carrera como actriz sigue siendo un ámbito importante en el que desea seguir creciendo, por lo cual reveló si al momento de iniciar esta aventura fitness tuvo que renunciar a algún proyecto. “No, cuando comenzamos la preparación le dije (al entrenador): ‘Si en este tiempo se me atraviesa otro proyecto como actriz mi prioridad es mi carrera y tendremos que pausar la preparación’. Yo no me he retirado de la actuación ni pienso hacerlo…”, dijo durante una charla con TVNotas a principios de agosto.

Así, Vanessa ha echado por tierra los rumores, mientras se prepara para consolidar nuevos retos en esta disciplina en la que ha demostrado ser toda una profesional, una inquietud que surgió años atrás cuando se encontraba enfocada en otra importante faceta de su vida. “Desde que me estaba preparando para Miss Universo (tras ganar como Nuestra Belleza México en 1995), mi entrenador veía ese potencial en mí en el mundo del fitness. Y hoy, 25 años después estoy rompiendo ese molde…”, compartió a la publicación antes citada.

Firme ante las críticas

Por ahora, Vanessa no baja la guardia ante las críticas que ha recibido a lo largo del proceso, pues debido a la impresionante transformación física que ha hecho evidente, sus detractores no han parado de enviarle algunos mensajes, mismos a los que ella ha dado respuesta de la manera más directa. “No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá que esté como yo’…”, dijo a TVNotas.

