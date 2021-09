Jimena Pérez da detalles de los grandes avances que ha mostrado su hijo Iñaki

En medio del regreso a clases de sus hijos, Iker e Iñaki, en Madrid, Jimena Pérez, La Choco, continúa abriendo la conversación sobre el trastorno del neurodesarrollo que padece su hijo menor, un tema del que tanto ella, como su esposo, Rafa Sarmiento, se han convertido en abanderados, por convicción, pues reconoce que en nuestra sociedad hace falta mucha información al respecto. En ese sentido, la presentadora concedió una entrevista a la revista TVyNovelas, donde habló de los avances que ha mostrado su hijo en los últimos meses y de cómo, Wasabi, el nuevo miembro de la familia, se ha convertido en un gran apoyo para el niño quien, a partir de que tiene al perro de servicio, ha mostrado mayor seguridad y confianza.

Siempre positiva, Jimena comenzó esta conversación dando detalles de la evolución de Iñaki en este tiempo con sus terapias: “En la escuela, por ejemplo, socializa y juega cada vez más con sus compañeros, también, ahora, es mucho más abierto. Con el espectro autista, los niños no suelen ser tan sociables, no disfrutan la compañía de mucha gente, pero a Iñaki le encanta que vaya gente a la casa; de hecho, cuando van los amigos de Iker, se emocionada como si lo fueran a ver a él, le encanta el ruido, la fiesta, salir a la calle. Aparte, ya tiene mucho más contacto visual y empieza a decir más palabras, entonces ahí va. Sabemos que esto es poco a poco, nos lo dijo el neurólogo desde el día uno y no nos desesperamos, al contrario, estamos motivados, porque lo vemos feliz”, detalló la conductora.

La presentadora reveló que, en su reciente visita a nuestro país, el pequeño continuó con su tratamiento: “Va muy bien, está acostumbrado a sus terapias, las disfruta mucho y ahora que fuimos a México, para no desconectarlo del todo, también lo metimos a una terapia; además, el viaje le sirvió mucho, y no sólo a él, ¡a todos!, porque tuvimos la oportunidad de desconectarnos de nuestras labores diarias en Madrid para convivir dos meses con la familia”, explicó La Choco. Aunque su hijo va muy bien, Jimena reveló que uno de los aspectos más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar con la condición de su hijo, es la gran falta de información que existe sobre el tema: “Enfrentarme y darme cuenta de que vivimos en una sociedad que no está preparada para ser empática e interesarse en este tipo de cuestiones”, dijo.

La conductora de Ventaneando aseguró que, en muchas ocasiones, su familia ha tenido que hacerle frente a señalamiento de la gente que, por falta de conocimiento, emiten: “Al final, estos niños son tan felices, especiales, tan amados, que probablemente si vas a un restaurante no se den cuenta de que la gente se le queda viendo con mirada morbosa o qué sé yo”, confesó. Por otro lado, la esposa de Rafa Sarmiento, no quiso dejar de mencionar a todas las personas que le han mostrado su apoyo y que han intercambiado con ella experiencias: “Pero, la verdad, nos hemos topado también con gente muy cariñosa, aunque luego uno se engancha en los pocos comentarios negativos que no deberían ser”, explicó.

El gran apoyo de Wasabi a Iñaki

A su regreso a España, la familia Sarmiento Pérez volvió con un nuevo miembro, se trata de Wasabi, el perro de servicio, de la asociación Dog Point, que se encarga de apoyar a Iñaki con sus terapias: “Hemos notado que a Iñaki le da mucha emoción estar con él y también seguridad. Por ejemplo, siempre es un drama cuando le cortamos el cabello, porque, aunque no le duele, no le gusta el ruido de la máquina y, ahora que estaba Wasabi, sentamos a Iñaki para que le cortaran el cabello y se dejó perfectamente, porque se distrajo dándole de comer, ¡terminó hasta sonriendo!”. Aunque vive en su casa y se encargan de él por completo, Jimena explicó por qué Wasabi no es una mascota de su propiedad: “Son perros que no los puedes comprar, porque no te pertenecen, se consiguen a través de donaciones, y eso da la misma oportunidad a todas las familias que los necesiten, y no sólo a las que tienen recursos económicos”, puntualizó.