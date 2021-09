Marimar Vega se confiesa enamorada y niega haber sido infiel

Marimar Vega está feliz y se le nota. Después de meses de jugar al despiste manteniendo en privado su noviazgo con Jerónimo Rodríguez con quien, supuestamente, se comprometió a finales de agosto, en Acapulco; la actriz por fin ha compartido con sus seguidores en Instagram que se encuentra en una relación amorosa con el fotógrafo. Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, Marimar no sólo admitió que tiene novio, también lo incluyó cuando habló de las personas y cosas que más feliz la hacen en el mundo. Además, por primera ocasión, la actriz lo etiquetó en una historia en esta red social donde presumió el arreglo floral que le hizo llegar hasta Colombia, donde graba la tercera temporada de la serie De brutas nada.

Sincera, Marimar respondió a sus seguidores, que le preguntaron si tenía novio: “Sí y estoy muy, muy, muy feliz”, dijo mientras lanzaba una sonrisa a la cámara que delata el gran momento que está viviendo en su vida sentimental. De hecho, su pareja también formó parte de la lista de personas y actividades que más le provocan felicidad: “La Chata, mi trabajo, mi novio, mi familia, mis amigas, son lo más importante que tengo. Y hacer yoga, comer y viajar”, comentó. A diferencia de otras ocasiones, en las que le preguntan sobre la maternidad, en esta ocasión, Marimar no dudó a la hora de responder si quiere tener hijos: “Sí, sí quiero”, reveló convencida.

Tras hacer sus confesiones, más que preguntas, sus seguidores comenzaron a pedirles consejos, como qué hacer cuando una relación te quita la tranquilidad a lo que dijo: “La paz, acuérdate que está dentro de ti, no te la da ni la relación, ni te la puede quitar, pero yo recomiendo siempre, una buena terapia”, la actriz aprovechó para revelar que, desde hace años, asiste a terapia. Marimar también dio su opinión sobre si, después de una relación, es sano mantener relación con los exnovios, algo que ella, sí ha puesto en práctica: “Pues depende de la relación y del ex, los terapeutas dicen que hay que cortar de tajo, por lo menos, al principio, y después, depende la personas sí, yo con varios me llevo muy bien”, explicó.

Entrando a los temas de los ex, Marimar fue cuestionada, nuevamente, sobre una supuesta infidelidad a su “ex novio más reciente” (le escribieron refiriéndose a Horacio Pancheri), de este señalamiento, dijo tajante: “No, con todas las letras de la palabra, ¡No!”. Aunque la actriz ha dejado claro, en varias ocasiones, que la relación con el actor no terminó por terceras personas, sus seguidores continúan cuestionándola sobre este tema. Pero ella no es la única que recibe preguntas de este tipo, recientemente, Horacio Pancheri habló sobre el supuesto compromiso matrimonial de la actriz a quien, le deseó lo mejor: “Lo mejor de la vida, lo mejor, que sea súper feliz. La quiero mucho”, comentó Pancheri a las cámaras de Hoy, la semana pasada.

Enamorada y ¿rumbo al altar?

Aunque Marimar Vega ya reconoció que sí está enamorada y, hasta compartió los románticos detalles de que tiene Jerónimo Rodríguez con ella, sobre su supuesto compromiso, no dijo una sola palabra, por lo que todavía no es oficial que la hija de Gonzálo Vega esté preparando una boda. Esta información surgió luego de que la joyería Ingrata Fortuna publicara, a principios del mes pasado, imágenes de la actriz luciendo uno de sus anillos de compromiso: “Marimar. Diamante sal y pimienta + diamante blanco”, tituló el álbum de imágenes donde presumió el diseño de esta joya que realizó inspirada en la actriz: “Un festejo a la personalidad de Marimar, apasionada, firme, curiosa, romántica, aterrizada y soñadora a la vez”, se lee en la descripción de estas fotos donde la actriz luce orgullosa la joya en el dedo anular izquierdo.